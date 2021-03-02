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حساب المواطن يوضح مجدداً معايير استحقاق الدعم

Time منذ 37 دقيقة
Views 1455
حساب المواطن يوضح مجدداً معايير استحقاق الدعم

الرياض (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن مجددا معايير استحقاق الدعم الخاص بالبرنامج.

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا.

يذكر أن برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

Time واتساب
خدمة المستفيدين
حساب المواطن
استحقاق الدعم

أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
فايز المعجل اسلوب الغطرسه هذي مستوحاه من اسلوب الهلاليين عندما يصابون بالاضطراب ويقولون النصر ليس منافسا لنا وفي النهايه يفترسهم وياخذ الذهب وتبدا مرحلة الزعيق والنعيق تعليقك الائس لايستحق الاشاده او النشر متهور ولن تجد من خلاله التجاوب الايجابي من المجتمع الراقي والمدرك سوى صغار السن والمتعصبين عدا ذلك فهو تصريح بليد
¥ ولد نجد ¥
بارك الله فيكم وسدد خطاكم
عبدالله الناصر / حائل
كنت اتفاخر معتقدا بان اخر شخص يتعاطى بالخيانه والفساد هو الضابط السعودي نظرا لمكانته بين المجتمع التي لاتقبل منه السقوط في قضايا قذره ولمرتباته الذي يتفوق بها على ماعداه من المواطنين واخيرا انه ادى القسم وهو يدرك بانه قسم عظيم ومع ذلك نجدهم يتساقطون تباعا الواحد تلو الاخر وكانهم في مصيده وخاصة كبار الضباط الذين يحصلون على رواتب مهوله ومع ذلك نراهم يقذفون باسمهم وسمعتهم الى مكب التاريخ غير ابهين بمصير سمعة ابناؤهم وعائلاتهم وحتى قبيلتهم بعد فضح امرهم حسبي الله ونعم الوكيل
ابو عبدالله
الاعمار بيد الله
اسعد الدلخ
نعم هكذا تتقدم الشعوب... سبق ان قدمت لنزاهه بلاغ ووجدت منهم تجاوب يشكرون عليه ..و اتمنى منها تلتفت لفساد ساهر.. حينما يصدر مخالفات باطله ويلزمونك بسدادها ..اليس هذا الفساد بعينه..؟ ولدي الدليل القاطع .... ليت جهة الاختصاص تلزم ساهر بعدم اصدار اي مخالفه إلا بوجود صوره واضحه تثبتها... اما تجيك مخالفات ولما تدخل ابشر يقولك بدون صوره أو بصوره مشوشه فماذا يسمى هذا... وللعلم جاء في نظام مكافحة التزوير أن طمس الصور لأخفاء الحقائق يدخل ضمن نظام مكافحة التزوير وعقوباته ..يتبع اذا تبون تسمعون المزيد..

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