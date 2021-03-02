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شاهد.. معلمة بالدمام تتحدث عن بطريقة مبسطة لشرح الرياضيات في دقيقة واحدة

Time منذ 10 دقائق
Views 1267
شاهد.. معلمة بالدمام تتحدث عن بطريقة مبسطة لشرح الرياضيات في دقيقة واحدة

الدمام (صدى):
تحدثت المعلمة "أشواق" من الدمام، عن تفاصيل إنشائها حساب أكاديمي لشرح الرياضيات بطريقة مبسطة في دقيقة واحدة على تطبيق " التيك توك".

وأضافت المعلمة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الراصد ":" هذه خدمة إنسانية وزكاة علم يعني الواحد مهما أعطى في فترة الحصص مازال عنده في جعبته أكثر من ذلك بدل ما احنا ماسكين منصات التواصل إنت توصلك المعلومة لحد ذاتك".

 

ولفتت:" أحد الآباء قال لي معلوماتك الرياضية وصلتني أنا بس أبنائي في منطقة نائية وما يوصلهم التعليم ولا عندهم إنترنت” وعرض عليها أن يوفر لها جهاز تسجل فيه كل أساسيات الرياضيات وأنا أعطيه لأبنائي".

و أشارت إلى أن متابعيها خارج المملكة من العراق وليبيا والكويت، متابعة أن المشاهدات تختلف من فيديو لآخر.

Time واتساب
الدمام
معلمة
مادة الرياضيات
برنامج الراصد

أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
فايز المعجل اسلوب الغطرسه هذي مستوحاه من اسلوب الهلاليين عندما يصابون بالاضطراب ويقولون النصر ليس منافسا لنا وفي النهايه يفترسهم وياخذ الذهب وتبدا مرحلة الزعيق والنعيق تعليقك الائس لايستحق الاشاده او النشر متهور ولن تجد من خلاله التجاوب الايجابي من المجتمع الراقي والمدرك سوى صغار السن والمتعصبين عدا ذلك فهو تصريح بليد
¥ ولد نجد ¥
بارك الله فيكم وسدد خطاكم
عبدالله الناصر / حائل
كنت اتفاخر معتقدا بان اخر شخص يتعاطى بالخيانه والفساد هو الضابط السعودي نظرا لمكانته بين المجتمع التي لاتقبل منه السقوط في قضايا قذره ولمرتباته الذي يتفوق بها على ماعداه من المواطنين واخيرا انه ادى القسم وهو يدرك بانه قسم عظيم ومع ذلك نجدهم يتساقطون تباعا الواحد تلو الاخر وكانهم في مصيده وخاصة كبار الضباط الذين يحصلون على رواتب مهوله ومع ذلك نراهم يقذفون باسمهم وسمعتهم الى مكب التاريخ غير ابهين بمصير سمعة ابناؤهم وعائلاتهم وحتى قبيلتهم بعد فضح امرهم حسبي الله ونعم الوكيل
ابو عبدالله
الاعمار بيد الله
اسعد الدلخ
نعم هكذا تتقدم الشعوب... سبق ان قدمت لنزاهه بلاغ ووجدت منهم تجاوب يشكرون عليه ..و اتمنى منها تلتفت لفساد ساهر.. حينما يصدر مخالفات باطله ويلزمونك بسدادها ..اليس هذا الفساد بعينه..؟ ولدي الدليل القاطع .... ليت جهة الاختصاص تلزم ساهر بعدم اصدار اي مخالفه إلا بوجود صوره واضحه تثبتها... اما تجيك مخالفات ولما تدخل ابشر يقولك بدون صوره أو بصوره مشوشه فماذا يسمى هذا... وللعلم جاء في نظام مكافحة التزوير أن طمس الصور لأخفاء الحقائق يدخل ضمن نظام مكافحة التزوير وعقوباته ..يتبع اذا تبون تسمعون المزيد..

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