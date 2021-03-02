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شرطة الرياض: القبض على مُطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي

Time منذ 50 دقيقة
Views 1606
شرطة الرياض: القبض على مُطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي

سعيد العجل (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي بأحد أحياء مدينة الرياض بعد منعه من الدخول لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ).

فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (مسدس) ، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض
مركز صحي

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
دحونه ثبتو الخبر عالشريط ليشرح الدلخ للمواطنين من عوال وبنات خطورة افعال حمار نص الليل على حياتهم وضروره الابلاغ عنه ولو كان جارهم
ابو زياد
مطلب من أجل إستغلال اسمها في فتح محل تجاري
عالمي حقيقي
هذا الي دبغك قبل اسبوع ياطاقيه 😭
ابو يزن
انته قلت الصح و جبته صح بس احذر هذا غير وليس هو النادي كله محمي وهذا زعيمهم داخل الملعب كان يصارع الهبوط والان وين وصلوا
الفاتح
هـهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قدك

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