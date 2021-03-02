مهاجم برشلونة يتحدث عن علاقته بميسي 

وكالات (صدى):
تحدث أنسو فاتي، مهاجم برشلونة الإسباني، عن علاقته بالأسطورة ليونيل ميسي
وقال أنسو فاتي:"اللعب مع أفضل لاعب في العالم، حلم كبير، أحاول التعلم منه في التدريبات"، لافتا: "كل طفل سيأتي إلى أكاديمية برشلونة، سيملك نفس الهدف، أردت فقط الوصول لأبعد نقطة ممكنة ".
وعبر أنسو فاتي، سعادته الكاملة بترشيحه لجائزة لوريوس العالمية، التي تمنح لأفضل رياضي واعد في العالم.
وأضاف أنه شرف عظيم الترشح لهذه الجائزة العالمية، وفخور بقوة للانضمام للأسماء المرشحين الآخرين في القائمة.
وأشار: "من حققوا الجائزة من قبل، رياضيون عظماء، التواجد معهم أمر يدعو للفخر، يشرفني الفوز بها، لكن الأهم هو المشاركة".