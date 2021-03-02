الأعداد السابقة للصحيفة

أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

Time منذ ساعة
Views 1611
أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

خالد الظفيري (صدى):
أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تتولى الحكومة الحالية مهمة تسيير الأعمال منذ استقالتها فى يناير بعد أزمة مع البرلمان.

 

وكان رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رفع أسماء الوزراء فى حكومته الجديدة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإقرارها.

 

وقال رئيس الوزراء إنه استحدث حقيبتين جديدتين، الأولى وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والثانية لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب "تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإدارى والمالى وأدواته سواء فى الجهاز الحكومى أو خارجه".

Time واتساب
أمير الكويت
الحكومة الجديدة
مرسوم

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
دحونه ثبتو الخبر عالشريط ليشرح الدلخ للمواطنين من عوال وبنات خطورة افعال حمار نص الليل على حياتهم وضروره الابلاغ عنه ولو كان جارهم
ابو زياد
مطلب من أجل إستغلال اسمها في فتح محل تجاري
عالمي حقيقي
هذا الي دبغك قبل اسبوع ياطاقيه 😭
ابو يزن
انته قلت الصح و جبته صح بس احذر هذا غير وليس هو النادي كله محمي وهذا زعيمهم داخل الملعب كان يصارع الهبوط والان وين وصلوا
الفاتح
هـهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قدك

أخر الأخبار

مهاجم برشلونة يتحدث عن علاقته بميسي 
مهاجم برشلونة يتحدث عن علاقته بميسي 
Time منذ 9 دقائق Views 1222
الشباب يسيطر على جوائز الأفضل بدوري المحترفين
الشباب يسيطر على جوائز الأفضل بدوري المحترفين
Time منذ 24 دقيقة Views 1420
مواطنة تأخرت عليها صديقتها عند الحلال والنتيجة
مواطنة تأخرت عليها صديقتها عند الحلال والنتيجة
Time منذ 26 دقيقة Views 373
امرأة مع اصغر خيل بالعالم
امرأة مع اصغر خيل بالعالم
Time منذ 26 دقيقة Views 285
تدريب عسكري لجندي بطريقة ثانية
تدريب عسكري لجندي بطريقة ثانية
Time منذ 27 دقيقة Views 292
شاهد.. شخص يتباهى بإطلاق وابل من الأعيرة النارية داخل حي سكني في الرياض
شاهد.. شخص يتباهى بإطلاق وابل من الأعيرة النارية داخل حي سكني في الرياض
Time منذ 41 دقيقة Views 1626
شرطة الرياض: القبض على مُطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي
شرطة الرياض: القبض على مُطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي
Time منذ 50 دقيقة Views 1605
فايز المعجل: الطائي لم يُعد منافساً للجبلين
فايز المعجل: الطائي لم يُعد منافساً للجبلين
Time منذ 52 دقيقة Views 1852
ضبط " محل مساج " مخالفًا للإجراءات الاحترازية في بيشة
ضبط " محل مساج " مخالفًا للإجراءات الاحترازية في بيشة
Time منذ ساعة Views 1485
توكلنا يفاجئ الجميع بطريقة طلب خدمة إقامة التجمعات
توكلنا يفاجئ الجميع بطريقة طلب خدمة إقامة التجمعات
Time منذ ساعة Views 2668