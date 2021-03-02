أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

خالد الظفيري (صدى):
أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تتولى الحكومة الحالية مهمة تسيير الأعمال منذ استقالتها فى يناير بعد أزمة مع البرلمان.
وكان رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رفع أسماء الوزراء فى حكومته الجديدة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإقرارها.
وقال رئيس الوزراء إنه استحدث حقيبتين جديدتين، الأولى وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والثانية لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب "تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإدارى والمالى وأدواته سواء فى الجهاز الحكومى أو خارجه".