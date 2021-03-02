الأعداد السابقة للصحيفة

ضبط " محل مساج " مخالفًا للإجراءات الاحترازية في بيشة

Time منذ ساعة
Views 1485
ضبط " محل مساج " مخالفًا للإجراءات الاحترازية في بيشة

أبها (صدى):
تمكنت بلدية محافظة بيشة من ضبط مركزاً يمارس تقديم خدمة المساج مخالفاً للتعليمات والأنظمة المتعلقة بالإجراءات الوقائية.

وقامت البلدية بتطبيق الإجراءات النظامية بحقه مع تغريمه الحد الأعلى من لائحة الغرامات.

وأكدت البلدية برئاسة علي بن سعيد آل جلبان، على ضرورة متابعة كافة الأنشطة التجارية في محافظة بيشة، وتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وكذلك متابعة الالتزام بالتعاميم الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

Time واتساب
بيشة
الاجراءات الاحترازية
محل مساج

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
دحونه ثبتو الخبر عالشريط ليشرح الدلخ للمواطنين من عوال وبنات خطورة افعال حمار نص الليل على حياتهم وضروره الابلاغ عنه ولو كان جارهم
ابو زياد
مطلب من أجل إستغلال اسمها في فتح محل تجاري
عالمي حقيقي
هذا الي دبغك قبل اسبوع ياطاقيه 😭
ابو يزن
انته قلت الصح و جبته صح بس احذر هذا غير وليس هو النادي كله محمي وهذا زعيمهم داخل الملعب كان يصارع الهبوط والان وين وصلوا
الفاتح
هـهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قدك

أخر الأخبار

مهاجم برشلونة يتحدث عن علاقته بميسي 
مهاجم برشلونة يتحدث عن علاقته بميسي 
Time منذ 8 دقائق Views 1219
الشباب يسيطر على جوائز الأفضل بدوري المحترفين
الشباب يسيطر على جوائز الأفضل بدوري المحترفين
Time منذ 24 دقيقة Views 1420
مواطنة تأخرت عليها صديقتها عند الحلال والنتيجة
مواطنة تأخرت عليها صديقتها عند الحلال والنتيجة
Time منذ 26 دقيقة Views 369
امرأة مع اصغر خيل بالعالم
امرأة مع اصغر خيل بالعالم
Time منذ 26 دقيقة Views 285
تدريب عسكري لجندي بطريقة ثانية
تدريب عسكري لجندي بطريقة ثانية
Time منذ 27 دقيقة Views 292
شاهد.. شخص يتباهى بإطلاق وابل من الأعيرة النارية داخل حي سكني في الرياض
شاهد.. شخص يتباهى بإطلاق وابل من الأعيرة النارية داخل حي سكني في الرياض
Time منذ 41 دقيقة Views 1621
شرطة الرياض: القبض على مُطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي
شرطة الرياض: القبض على مُطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي
Time منذ 50 دقيقة Views 1605
فايز المعجل: الطائي لم يُعد منافساً للجبلين
فايز المعجل: الطائي لم يُعد منافساً للجبلين
Time منذ 52 دقيقة Views 1852
ضبط " محل مساج " مخالفًا للإجراءات الاحترازية في بيشة
ضبط " محل مساج " مخالفًا للإجراءات الاحترازية في بيشة
Time منذ ساعة Views 1485
توكلنا يفاجئ الجميع بطريقة طلب خدمة إقامة التجمعات
توكلنا يفاجئ الجميع بطريقة طلب خدمة إقامة التجمعات
Time منذ ساعة Views 2665