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توكلنا يفاجئ الجميع بطريقة طلب خدمة إقامة التجمعات

Time منذ ساعة
Views 2663
توكلنا يفاجئ الجميع بطريقة طلب خدمة إقامة التجمعات

الرياض (صدى):
كشف تطبيق "توكلنا"، عن طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية.

 

وتضمنت الخطوات الآتي: اختيار طلب تصريح جديد من قائمة الخدمات، ثم اختيار تصريح التجمع مع تحديد نوعه، سواء كان حكوميا أو تجاريا أو شخصيا.

وتشمل أيضا: تعبئة بيانات التصريح، والتي تتضمن اسم التجمع والعدد المسموح به ونصف قطره وموقعه، كما سيظهر التصريح بعد هذه الخطوات في قائمة تصاريح التجمع، ومن ثم يمكن الضغط عليه واستعراض كود الـQR.

وأشار إلى أن الخطوات للدخول كزائر، وذلك من خلال الدخول عبر الصفحة الرئيسية واختيار باركود زيارة تجمع، ثم القيام بمسح الكود وتسجيل الدخول للتجمع.

Time واتساب
تجمعات
تطبيق توكلنا
لإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
دحونه ثبتو الخبر عالشريط ليشرح الدلخ للمواطنين من عوال وبنات خطورة افعال حمار نص الليل على حياتهم وضروره الابلاغ عنه ولو كان جارهم
ابو زياد
مطلب من أجل إستغلال اسمها في فتح محل تجاري
عالمي حقيقي
هذا الي دبغك قبل اسبوع ياطاقيه 😭
ابو يزن
انته قلت الصح و جبته صح بس احذر هذا غير وليس هو النادي كله محمي وهذا زعيمهم داخل الملعب كان يصارع الهبوط والان وين وصلوا
الفاتح
هـهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قدك

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