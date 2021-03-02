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توجيه عاجل من النائب العام بشأن مطلق النار على مركز صحي في الرياض 

Time منذ ساعة
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توجيه عاجل من النائب العام بشأن مطلق النار على مركز صحي في الرياض 

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم توثيقه من قبل مركز الرصد النيابي لفيديو يظهر محتواه مواطناً يقوم بإطلاق النار من مسدس بحوزته على منشأة صحية، فقد صدر أمر معالي النائب العام بالقبض عليه والتحقيق معه فوراً لمعرفة الدوافع وراء جريمته وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه.

وأوضح المصدر، أن إطلاق النار يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1-1-1442هـ، فيما يواجه هذا الجاني العقوبات الجزائية المشددة لقيامه بالاعتداء على أحد المرافق الحيوية العامة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة معنية بالحماية الجزائية للمنشآت العامة، وبخاصة المنشآت الصحية، و حماية منسوبيها والمستفيدين منها، وأن المساس بها يضع الجاني تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

Time واتساب
الرياض
إطلاق نار
مركز صحي
النائب العام

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
دحونه ثبتو الخبر عالشريط ليشرح الدلخ للمواطنين من عوال وبنات خطورة افعال حمار نص الليل على حياتهم وضروره الابلاغ عنه ولو كان جارهم
ابو زياد
مطلب من أجل إستغلال اسمها في فتح محل تجاري
عالمي حقيقي
هذا الي دبغك قبل اسبوع ياطاقيه 😭
ابو يزن
انته قلت الصح و جبته صح بس احذر هذا غير وليس هو النادي كله محمي وهذا زعيمهم داخل الملعب كان يصارع الهبوط والان وين وصلوا
الفاتح
هـهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قدك

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