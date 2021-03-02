فايز المعجل: الطائي لم يُعد منافساً للجبلين

عارف السويدي (صدى):
بعد انتهى مواجهة الطائي والجبلين في ديربي حائل بالتعادل الايجابي للفريقين بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
في هذه المباراة لعب فريق الطائي هذا المساء في لون قريب من اللون الأبيض اللذي لعب به الجبلين، علماً بان المباراة على ملعب المستضيف ومن الأحقيه ان لا يلعب الطائي بهذا اللون وفي امكانه ان يلعب باحد اللونين المغايره تماما كون الألوان متقاربه ويكتفى بان يلعب الفريق المستضيف باللون اللذي يريد وهو الجبلين .
وهذا ما يضع اكثر من علامة استفهام امام المشاهد الرياضي ؟ وأين دور مراقب المباراة من الاتحاد السعودي ؟
في تصريح خاص من رئيس نادي الجبلين لـ " صدى " اكد فايز المعجل بان الطائي لم يعُد منافساً للجبلين اطلاقاً ، ويأتي هذا التصريح ان منذ قدوم نادي الجبلين للدرجه الأولى منذ سنتين لم يستطع الطائي بخطف أي فوز يُذكر ، فلذلك يبقى الجبلين هو فارس وكبير الشمال .
وعن اصابة مدافع نادي الجبلين خالد الشويع ، طمأن رئيس النادي فايز المعجل محبي الجبلين بان اللاعب قد ادخل المستشفى وعمل له اربعة غُرز في رأسه وهو بخير ، متسائلاً عن اكثر من ملاحظه لحكم مباراة اليوم والتهاون تجاه الخشونه المفرطه من لاعبي الطائي التي كادت تُكلف الكثير من الإصابات لا سمح الله .
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