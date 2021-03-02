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فايز المعجل: الطائي لم يُعد منافساً للجبلين

Time منذ 52 دقيقة
Views 1852
فايز المعجل: الطائي لم يُعد منافساً للجبلين

عارف السويدي (صدى):
بعد انتهى مواجهة الطائي والجبلين في ديربي حائل بالتعادل الايجابي للفريقين بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

في هذه المباراة لعب فريق الطائي هذا المساء في لون قريب من اللون الأبيض اللذي لعب به الجبلين، علماً بان المباراة على ملعب المستضيف ومن الأحقيه ان لا يلعب الطائي بهذا اللون وفي امكانه ان يلعب باحد اللونين المغايره تماما كون الألوان متقاربه ويكتفى بان يلعب الفريق المستضيف باللون اللذي يريد وهو الجبلين .

وهذا ما يضع اكثر من علامة استفهام امام المشاهد الرياضي ؟ وأين دور مراقب المباراة من الاتحاد السعودي ؟

في تصريح خاص من رئيس نادي الجبلين لـ " صدى " اكد فايز المعجل بان الطائي لم يعُد منافساً للجبلين اطلاقاً ، ويأتي هذا التصريح ان منذ قدوم نادي الجبلين للدرجه الأولى منذ سنتين لم يستطع الطائي بخطف أي فوز يُذكر ، فلذلك يبقى الجبلين هو فارس وكبير الشمال .

وعن اصابة مدافع نادي الجبلين خالد الشويع ، طمأن رئيس النادي فايز المعجل محبي الجبلين بان اللاعب قد ادخل المستشفى وعمل له اربعة غُرز في رأسه وهو بخير ، متسائلاً عن اكثر من ملاحظه لحكم مباراة اليوم والتهاون تجاه الخشونه المفرطه من لاعبي الطائي التي كادت تُكلف الكثير من الإصابات لا سمح الله .

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Time واتساب
الجبلين
الطائي
ديربي حائل

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
دحونه ثبتو الخبر عالشريط ليشرح الدلخ للمواطنين من عوال وبنات خطورة افعال حمار نص الليل على حياتهم وضروره الابلاغ عنه ولو كان جارهم
ابو زياد
مطلب من أجل إستغلال اسمها في فتح محل تجاري
عالمي حقيقي
هذا الي دبغك قبل اسبوع ياطاقيه 😭
ابو يزن
انته قلت الصح و جبته صح بس احذر هذا غير وليس هو النادي كله محمي وهذا زعيمهم داخل الملعب كان يصارع الهبوط والان وين وصلوا
الفاتح
هـهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قدك

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