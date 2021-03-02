لجنة المنشطات تفاجيء النصر قبل مواجهة الاتفاق

طلال الغامدي (صدى):
قامت لجنة المنشطات، اليوم الثلاثاء،بزيارة نادي النصر، لأخذ عينات من اللاعبين قبل مواجهة الاتفاق، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وكشفت مصادر عن خضوع11 لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لكشف المنشطات عليهم، وأبرزهم: " عبدالرزاق حمد الله، بيتروس أراوخو، براد جونز، علي الحسن، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان الغنام "، بحسب الرياضية.
يذكر أن النصر يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 29 هدفًا، وذلك قبل 9 جولات من النهاية.