الأعداد السابقة للصحيفة

لجنة المنشطات تفاجيء النصر قبل مواجهة الاتفاق

Time منذ 12 دقيقة
Views 1375
لجنة المنشطات تفاجيء النصر قبل مواجهة الاتفاق

طلال الغامدي (صدى):
قامت لجنة المنشطات، اليوم الثلاثاء،بزيارة نادي النصر، لأخذ عينات من اللاعبين قبل مواجهة الاتفاق، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

وكشفت مصادر عن خضوع11 لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لكشف المنشطات عليهم، وأبرزهم: " عبدالرزاق حمد الله، بيتروس أراوخو، براد جونز، علي الحسن، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان الغنام "، بحسب الرياضية.

يذكر أن النصر يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 29 هدفًا، وذلك قبل 9 جولات من النهاية.

Time واتساب
النصر
لجنة المنشطات
كأس الأمير محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ويش المناسبه ..
زحزيح
مايبي لها كلاااام.. اساسا هو يتصرف و عنده حصانه بعدم تعرض مختومه من لجنة الخراط.. اذا ماشافه الحكم ولا المساعد تشوفه الكاميرات والفار يغط الطرف وغيره يصيده
اسعد الدلخ
اشش دوخلك....؟ سيييبهم طزززاز يطوززهم.. هيلمة عظمة أمريكا زي طاحونة البليله ... نسمع جعجعه ولا نرى بليله.. منذ عقود وهي عاجزه عن ردع كوريا الشماليه او ايران..مستقويه على المستضعفين
abdul
من روائع قصص " السندباد البحري ".
اسعد الدلخ
هذا عمل جبار ..ثبتو الخبر ليعلق الدلخ

أخر الأخبار

لجنة المنشطات تفاجيء النصر قبل مواجهة الاتفاق
لجنة المنشطات تفاجيء النصر قبل مواجهة الاتفاق
Time منذ 12 دقيقة Views 1375
شاهد.. لحظة إطلاق نار على مركز صحي في الرياض بسبب " توكلنا "
شاهد.. لحظة إطلاق نار على مركز صحي في الرياض بسبب " توكلنا "
Time منذ 14 دقيقة Views 1742
التعادل الإيجابي يحسم لقاء الطائي والجبلين
التعادل الإيجابي يحسم لقاء الطائي والجبلين
Time منذ 29 دقيقة Views 1472
النيابة العامة تحذر من جريمة التستر التجاري وتوضح العقوبة
النيابة العامة تحذر من جريمة التستر التجاري وتوضح العقوبة
Time منذ 37 دقيقة Views 1452
كلامها عين الصواب
كلامها عين الصواب
Time منذ 48 دقيقة Views 495
عراك بين أسود وضبع
عراك بين أسود وضبع
Time منذ 48 دقيقة Views 462
طفل باكستاني مو بسيط
طفل باكستاني مو بسيط
Time منذ 48 دقيقة Views 565
شرطة مكة: القبض على شخص ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية
شرطة مكة: القبض على شخص ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية
Time منذ 52 دقيقة Views 1453
حسم مصير زيدان من الرحيل عن ريال مدريد 
حسم مصير زيدان من الرحيل عن ريال مدريد 
Time منذ ساعة Views 1514
الأمن البيئي يضبط 10 مخالفين بحوزتهم 8 أطنان حطب محلي بالرياض
الأمن البيئي يضبط 10 مخالفين بحوزتهم 8 أطنان حطب محلي بالرياض
Time منذ ساعة Views 1529