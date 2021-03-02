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التعادل الإيجابي يحسم لقاء الطائي والجبلين

Time منذ 29 دقيقة
Views 1468
التعادل الإيجابي يحسم لقاء الطائي والجبلين

ماجد محمد (صدى):
انتهت مواجهة الطائي والجبلين في ديربي حائل بالتعادل الايجابي للفريقين بنتيجة "1-1"، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وتقدم الجبلين في المباراة مبكراً عند الدقيقة السادسة عن طريق عثمان مالوم الذي استغل عرضية مميزة من الطرف الأيسر تجاوزت مدافعي الطائي ووضعها في المرمى الخالي، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول من المباراة، وعاد الطائي بعد مرور ربع ساعة من انطلاق الشوط عن طريق فهد الجهني بعد عرضية من الجانب الأيمن أسكنها شباك الجبلين عند الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وأضاف الجبلين نقطة إلى رصيده البالغ 45 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز الثاني، في حين رفع الطائي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن الجبلين.

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الجبلين
الطائي
ديربي حائل

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ويش المناسبه ..
زحزيح
مايبي لها كلاااام.. اساسا هو يتصرف و عنده حصانه بعدم تعرض مختومه من لجنة الخراط.. اذا ماشافه الحكم ولا المساعد تشوفه الكاميرات والفار يغط الطرف وغيره يصيده
اسعد الدلخ
اشش دوخلك....؟ سيييبهم طزززاز يطوززهم.. هيلمة عظمة أمريكا زي طاحونة البليله ... نسمع جعجعه ولا نرى بليله.. منذ عقود وهي عاجزه عن ردع كوريا الشماليه او ايران..مستقويه على المستضعفين
abdul
من روائع قصص " السندباد البحري ".
اسعد الدلخ
هذا عمل جبار ..ثبتو الخبر ليعلق الدلخ

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