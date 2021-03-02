الهلال يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الرائد "صور"

نواف السالم (صدى):
واصل فريق نادي الهلال، عصر اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمواجهة ضيفه "الرائد" يوم الجمعة المقبل.
وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات تكتيكية وفنية متنوعة، حيث فرض المدير الفني "روجيرو ميكالي" تطبيقات تكتيكية، تلاها مناورة فنية على جزء من الملعب.
وأوضحت الفحوصات التي أجراها "جوستافو كويلار"، اليوم تعرضه لتمدد بسيط في الرباط الجانبي، كما شهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل".
وتواجدت لجنة الرقابة على المنشطات اليوم في تدريبات الفريق، حيث أجرت فحوصات على عدد من لاعبي الفريق يؤدي الفريق عصر الغد، مرانه الرئيسي تأهبا لمواجهة "الرائد"، يوم الجمعة المقبل.