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الأمن البيئي يضبط 10 مخالفين بحوزتهم 8 أطنان حطب محلي بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1529
الأمن البيئي يضبط 10 مخالفين بحوزتهم 8 أطنان حطب محلي بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تممنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط (10) مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم (8) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (10) مركبات جنوب مدينة الرياض، منهم (8) مواطنين و (2) مقيمان من الجنسية المصرية والسودانية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و (996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

 

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الرياض
الحطب المحلي
الأمن البيئي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ويش المناسبه ..
زحزيح
مايبي لها كلاااام.. اساسا هو يتصرف و عنده حصانه بعدم تعرض مختومه من لجنة الخراط.. اذا ماشافه الحكم ولا المساعد تشوفه الكاميرات والفار يغط الطرف وغيره يصيده
اسعد الدلخ
اشش دوخلك....؟ سيييبهم طزززاز يطوززهم.. هيلمة عظمة أمريكا زي طاحونة البليله ... نسمع جعجعه ولا نرى بليله.. منذ عقود وهي عاجزه عن ردع كوريا الشماليه او ايران..مستقويه على المستضعفين
abdul
من روائع قصص " السندباد البحري ".
اسعد الدلخ
هذا عمل جبار ..ثبتو الخبر ليعلق الدلخ

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