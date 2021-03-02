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شاهد.. قصة مواطن اكتشف ثغرات أمنية في موقع وزارة الدفاع الأمريكية

Time منذ ساعة
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شاهد.. قصة مواطن اكتشف ثغرات أمنية في موقع وزارة الدفاع الأمريكية

الرياض (صدى):
تحدث الطالب عبدالعزيز المسفر، عن تفاصيل اكتشافه ثغرات أمنية في موقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وقال عبدالعزيز المسفر خلال حواره ببرنامج " ياهلا ": " اكتشفت الثغرة قبل عدة أيام، ليكون بذلك ثالث أو رابع مواطن سعودي يكتشف ثغرة في  " البنتاجون ".

وأوضح أنه استغل وقت الفراغ خلال جائحة كورونا في دراسة الاختراق والثغرات الأمنية، وتمكن بفضل شغفه بالتعلم والدورات التدريبية من تطوير موهبته وقدرته على اكتشاف الثغرات الأمنية.

وتابع أنه يطمح أن يكون متخصصًا ويضع بصمته في مجال الأمن السيبراني.

Time واتساب
البنتاجون
وزارة الدفاع الأمريكية
ثغرات أمنية
الأمن السيبراني
عبدالعزيز المسفر

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ويش المناسبه ..
زحزيح
مايبي لها كلاااام.. اساسا هو يتصرف و عنده حصانه بعدم تعرض مختومه من لجنة الخراط.. اذا ماشافه الحكم ولا المساعد تشوفه الكاميرات والفار يغط الطرف وغيره يصيده
اسعد الدلخ
اشش دوخلك....؟ سيييبهم طزززاز يطوززهم.. هيلمة عظمة أمريكا زي طاحونة البليله ... نسمع جعجعه ولا نرى بليله.. منذ عقود وهي عاجزه عن ردع كوريا الشماليه او ايران..مستقويه على المستضعفين
abdul
من روائع قصص " السندباد البحري ".
اسعد الدلخ
هذا عمل جبار ..ثبتو الخبر ليعلق الدلخ

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