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اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

Time منذ 21 دقيقة
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اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

الرياض (صدى):

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.

مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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المملكة
إيران
الميليشيا الحوثية
طائرة مفخخة

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
هذا عطاء الله من غير حساب... اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اسعد الدلخ
 لاستهداف المدنيين والأعيان المدنيه.... التعبير الأفضل .. لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنيه
ابو علي
الله ياخذ عقلها ذا البقره
عبدالرحمن
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد
قبل اسبوع كان حرمه تسوق السياره في خط السريع والخط محدد السرعه ١١٠ وهي ماشيه ٦٠ وفي المسار الاوسط وقاعده تكبس فرامع كانة ب تخلي الخط السريع كارثه بس الله ستر على المسلمين

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