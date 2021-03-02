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عقوبات أمريكية تلاحق قياديين حوثيين

Time منذ 34 دقيقة
Views 1514
عقوبات أمريكية تلاحق قياديين حوثيين

فهمي محمد (صدى):
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اثنين من قادة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن.

 

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها:""فرضت عقوبات على منصور السعدي وأحمد الحمزي القياديين في جماعة الحوثيين باليمن".

 

وكان المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أشار إلى وجود تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة.

 

ولفت تركي المالكي، خلال تصريحات على قناة "الإخبارية":" مطار صنعاء أصبح نقطةً لإطلاق الصواريخ الباليستية"، موضحا:"هذه الميليشيات تتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية، وأن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة".

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الأمم المتحدة
إيران
اليمن
الحوثيين
عقوبات
وزارة الخزانة الأمريكية

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
هذا عطاء الله من غير حساب... اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اسعد الدلخ
 لاستهداف المدنيين والأعيان المدنيه.... التعبير الأفضل .. لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنيه
ابو علي
الله ياخذ عقلها ذا البقره
عبدالرحمن
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد
قبل اسبوع كان حرمه تسوق السياره في خط السريع والخط محدد السرعه ١١٠ وهي ماشيه ٦٠ وفي المسار الاوسط وقاعده تكبس فرامع كانة ب تخلي الخط السريع كارثه بس الله ستر على المسلمين

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