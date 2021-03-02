عقوبات أمريكية تلاحق قياديين حوثيين

فهمي محمد (صدى):
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اثنين من قادة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها:""فرضت عقوبات على منصور السعدي وأحمد الحمزي القياديين في جماعة الحوثيين باليمن".
وكان المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أشار إلى وجود تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة.
ولفت تركي المالكي، خلال تصريحات على قناة "الإخبارية":" مطار صنعاء أصبح نقطةً لإطلاق الصواريخ الباليستية"، موضحا:"هذه الميليشيات تتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية، وأن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة".