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بالفيديو.. " السليمان " يوضح حكم استعمال الماء المخلوط بالصابون في الوضوء

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. " السليمان " يوضح حكم استعمال الماء المخلوط بالصابون في الوضوء

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم استعمال الماء المخلوط بالصابون في الوضوء.

 

وقال عبدالسلام السليمان خلال لقائه في برنامج فتاوي:" لا حرج في ذلك النبي "عليه الصلاة والسلام" أمر بغسل المحرم بالماء و السدر، وأمر أيضا أن تغسل ابنته بالماء والسدر، وكذلك أمر بمن دخل الإسلام أن يغتسل بماء وسدر".

 

وأشار:" إذا اختلط الماء بالسدر أو بالصابون وغيره فإنه هو على هيئته وربما يكون أفضل من أجل النظافة و إذهاب الأذى من الجسم، المهم ألا يكون حائل الذهاب الماء إلى الجلد"، موضحا:" لو خلط الماء بالصابون وتغير الماء إلى شئ آخر لا يسمى بالماء وفي هذه الحالة ذكر أهل العلم أن لا يدخل في حكم الماء".

Time واتساب
صابون
ماء
وضوء
الشيخ عبدالسلام السليمان

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
هذا عطاء الله من غير حساب... اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
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الله ياخذ عقلها ذا البقره
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قبل اسبوع كان حرمه تسوق السياره في خط السريع والخط محدد السرعه ١١٠ وهي ماشيه ٦٠ وفي المسار الاوسط وقاعده تكبس فرامع كانة ب تخلي الخط السريع كارثه بس الله ستر على المسلمين

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