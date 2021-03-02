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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة،كذلك على أجزاء من شمال ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران، وتكون السماء غائمة جزئيا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 33 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 19 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
هذا عطاء الله من غير حساب... اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اسعد الدلخ
 لاستهداف المدنيين والأعيان المدنيه.... التعبير الأفضل .. لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنيه
ابو علي
الله ياخذ عقلها ذا البقره
عبدالرحمن
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد
قبل اسبوع كان حرمه تسوق السياره في خط السريع والخط محدد السرعه ١١٠ وهي ماشيه ٦٠ وفي المسار الاوسط وقاعده تكبس فرامع كانة ب تخلي الخط السريع كارثه بس الله ستر على المسلمين

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