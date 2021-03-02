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تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على أحمد التميمي

Time منذ 52 دقيقة
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تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على أحمد التميمي

الرياض (صدى):
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1060157052 ) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق  11 – 8 – 1442هـ.وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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أحدث التعليقات

ع ع
👍👍👍👍👍
احمد
بنات مايعرفن يسوقن وماغير دهس بالناس .
عادل عبدالحي حمزة
حضرتك معدد
الملل
الحكمه المصريه (اهو كلام ببلاش هتدفع حاجه من جيبك)
خالد
فرعون مصر .

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