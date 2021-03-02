تعليق سعيد العويران على تلميح " آل الشيخ " لإقامة مباريات اعتزال

ماجد محمد (صدى):
علق نجم فريق الشباب والمنتخب الوطني السابق، سعيد العويران، على تلميح رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، لإقامة مباريات اعتزال لبعض النجوم من ضمنهم العويران.
وأضاف سعيد العويران:" يا أبو ناصر في كل الأحوال وعلومك غانمة مع الجميع، ما قصرت، وما أنت محتاج شهادة أحد لكن هذه كلمة حق، ويكفي أن احنا في بالك وهذا شرف وتقدير منك يفتخر فيه كل من ناله ".
يذكر أن تركي آل الشيخ، ألمح، لإقامة مباريات اعتزال تكريمية، لعدد من لاعبي كرة القدم المعتزلين، منهم لاعب الاتحاد السابق محمد نور، ولاعب الهلال المعتزل حديثًا محمد الشلهوب، لاعب الأهلي المعتزل حديثًا حسين عبدالغني، ولاعب الشباب السابق سعيد العويران، ولاعبيّ الهلال سابقًا طارق التايب ولاعب الأهلي والاتحاد سابقًا خالد مسعد.