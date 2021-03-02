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" الغذاء والدواء ": لا صحة لما يتداول عن منتج " زيت العوافي"  

Time منذ ساعة
Views 1472
" الغذاء والدواء ": لا صحة لما يتداول عن منتج " زيت العوافي"  

الرياض (صدى):
أكدت هيئة الغذاء والدواء، أنه لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"، حيث إن المنتج غير مسجل لدى الغذاء والدواء ومجهول المصدر والمحتوى.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء، أن منتج زيت العوافي غير مسجل بالهيئةالعامة للغذاء والدواء ولا يمكن معرفة مكونات المنتج ويتعذر الإفادة عن سلامة أو فعالية المنتج في الادعاءات المذكورة.

وأوضحت أنه لا يسمح بتداول أوالإعلان عن المستحضرات الدوائية أو العشبية إلا بعد موافقة الهيئة، حيث تشترط الهيئة ما يثبت سلامة وفعالية وجودةالمنتجات.

وأوصت بعدم استعمال المنتج وذلك لأنه مجهول المصدر والمحتوى ولا يمكن ضمان سلامته وفاعليته، وتقوم الهيئة بالإجراءات اللازمة تجاه المنتج.

وكانت انتشرت مقاطع تدعي أنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام وغيرها، وادعى البعض أنه مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

Time واتساب
الغذاء والدواء
زيت العوافي

أحدث التعليقات

ع ع
👍👍👍👍👍
احمد
بنات مايعرفن يسوقن وماغير دهس بالناس .
عادل عبدالحي حمزة
حضرتك معدد
الملل
الحكمه المصريه (اهو كلام ببلاش هتدفع حاجه من جيبك)
خالد
فرعون مصر .

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