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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ 38 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 109.91 نقاط ليقفل عند مستوى 9248.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 560 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 590 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخريف، وتكوين، ومتطورة، وعذيب للاتصالات، وكيمانول الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات عسير، والفخارية، ومدينة المعرفة، والجوف، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 24.79% و 6.35%.

فيما كانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، والعقارية، وعسير، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الخريف، وكيمانول، والجوف، وعسير، والعقارية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 54.00 نقطة ليقفل عند مستوى 25878.70 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 285 ألف سهم تقاسمتها 973 صفقة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
فخار يكسر بعضة و نفتك منكم الاثنين
د محمد ماجد بخش
ألف مبروك مقدما لكل مقدم مقبل غير محجم ولا مدبر
د محمد ماجد بخش
المفروض احتياطا وتذكيرا وتحذيرا، تكتب على ظهرها العاري ممنوع اللمس وطلب القبلات مطلقا وفعلا شر البلية ما يضحك
زاير
بعض المسؤولين يرغبون في تغيير كل الانظمه المعمول بها في البلاد لا يعجبهم شئ لا يتفق مع هواهم.
د محمد ماجد بخش
شكرا من الأعماق وعبر الآفاق لحكومة خادم الحرمين الشريفين وشكرا لكل مخلص فرد ومواطن وكل صاحب وصاحبة هوية الفخر السعودية من الأفذاذ الأوائل دائما رجال الوطن الأشاوس حماة الأمن والأرض والمال والعرض، وشكر خاص معطر لصاحب السمو الملكي الأمير الشاب الخلوق المسؤول الأول عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية

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