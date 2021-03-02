الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم وقوع الطلاق على الحائض والحامل

Time منذ 48 دقيقة
Views 1693
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم وقوع الطلاق على الحائض والحامل

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم وقوع الطلاق على الحائض والحامل .

وقال الشيخ عبد السلام السليمان أن مسألة المرأة الحائض بها خلاف بين العلماء ، فجمهور أهل العلم قال أنه يقع الطلاق ، بينما ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الحائض واستدلوا بذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، عندما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه وهو ما قال به مفتي المملكة.

وأضاف الشيخ السليمان في فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أنه يجب على المسلم إذا أراد أن يطلق زوجته أن يمضي على السنة بأن تكون طاهرة وفي طهر لم يجامعها فيه ، أما الحامل فيقع عليها الطلاق أثناء فترة الحمل بالإجماع .

وأكد الشيخ عبد السلام السليمان أن الله تعالى أراد بمنع الطلاق في فترة الحيض لأن الرجل لا يكون راغباً في زوجته وكذلك ألا يكون قد جامعها قبيل الطلاق لأنه قد يكون هناك فتور بينهما وكذلك منع الطلاق في الغضب لأن الرجل حينها لا يرغب في الزوجة .

Time واتساب
الشيخ عبد السلام السليمان
الطلق
طلاق الحائض
طلاق الحامل

أحدث التعليقات

نجاة محمد
فخار يكسر بعضة و نفتك منكم الاثنين
د محمد ماجد بخش
ألف مبروك مقدما لكل مقدم مقبل غير محجم ولا مدبر
د محمد ماجد بخش
المفروض احتياطا وتذكيرا وتحذيرا، تكتب على ظهرها العاري ممنوع اللمس وطلب القبلات مطلقا وفعلا شر البلية ما يضحك
زاير
بعض المسؤولين يرغبون في تغيير كل الانظمه المعمول بها في البلاد لا يعجبهم شئ لا يتفق مع هواهم.
د محمد ماجد بخش
شكرا من الأعماق وعبر الآفاق لحكومة خادم الحرمين الشريفين وشكرا لكل مخلص فرد ومواطن وكل صاحب وصاحبة هوية الفخر السعودية من الأفذاذ الأوائل دائما رجال الوطن الأشاوس حماة الأمن والأرض والمال والعرض، وشكر خاص معطر لصاحب السمو الملكي الأمير الشاب الخلوق المسؤول الأول عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية

أخر الأخبار

الصحة توضح موقف السيدات الحوامل والأطفال من تلقي لقاح كورونا
الصحة توضح موقف السيدات الحوامل والأطفال من تلقي لقاح كورونا
Time منذ 46 ثانية Views 1005
متحدث الصحة يجيب "هل يوجد احتياطات يجب اتباعها بعد تلقي لقاح كورونا؟"
متحدث الصحة يجيب "هل يوجد احتياطات يجب اتباعها بعد تلقي لقاح كورونا؟"
Time منذ 4 دقائق Views 1144
ضبط المتباهين بقيادة دراجات آلية بطريقة مخالفة في مكة
ضبط المتباهين بقيادة دراجات آلية بطريقة مخالفة في مكة
Time منذ 23 دقيقة Views 1417
«الصحة»: تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 33 دقيقة Views 1762
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
Time منذ 38 دقيقة Views 1511
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم وقوع الطلاق على الحائض والحامل
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم وقوع الطلاق على الحائض والحامل
Time منذ 48 دقيقة Views 1693
بالصور.. الاحتفال بترقية رئيس وحدة خدمات المستفيدين بمكتبة الملك سلمان إلى المرتبة الـ11
بالصور.. الاحتفال بترقية رئيس وحدة خدمات المستفيدين بمكتبة الملك سلمان إلى المرتبة الـ11
Time منذ 53 دقيقة Views 1604
"السعودية للكهرباء" تستعرض الفرص الاستثمارية للصناعات الكهربائية مع الشركات اليابانية
"السعودية للكهرباء" تستعرض الفرص الاستثمارية للصناعات الكهربائية مع الشركات اليابانية
Time منذ 58 دقيقة Views 1650
الانضباط تغرم رئيس النصر 20 ألف ريال
الانضباط تغرم رئيس النصر 20 ألف ريال
Time منذ ساعة Views 1840
"جيب" تطور سيارة جديدة صغيرة الحجم
"جيب" تطور سيارة جديدة صغيرة الحجم
Time منذ ساعة Views 1524