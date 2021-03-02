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"السعودية للكهرباء" تستعرض الفرص الاستثمارية للصناعات الكهربائية مع الشركات اليابانية

Time منذ 58 دقيقة
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"السعودية للكهرباء" تستعرض الفرص الاستثمارية للصناعات الكهربائية مع الشركات اليابانية

الرياض (صدى):
أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن دعم وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الكهربائية في المملكة، يأتي في مقدمة أهدافها وتطلعاتها. وأوضحت أنها طورت في إطار استراتيجيتها عدداً من مبادرات وبرامج توطين الصناعات الكهربائية، التي تستهدف نقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الشركة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وبالتنسيق مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME)، بعنوان "برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية وآليات التسجيل والتأهيل في "السعودية للكهرباء"، حيث استعرضت الشركة عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية، مع مجموعة من الشركات اليابانية، بحضور نخبة من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.

واستعرضت الشركة، خلال الندوة التي قدمها المهندس مهند المالكي، محلل تطوير الأعمال في "السعودية للكهرباء"، الفرص الاستثمارية للصناعات الكهربائية، وآليات التسجيل والتأهيل، كما سلطت الشركة الضوء على برنامج التوطين "بناء" لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، والأهداف التي تطمح "السعودية للكهرباء" إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية. مشيرة إلى أن الندوة تهدف أيضاً إلى تعزيز سلاسل الامداد للشركة وجلب الاستثمارات الخارجية من خلال توطين الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة.

وأشارت "السعودية للكهرباء" إلى أن لديها حوالى 250 فرصة استثمارية للصناعات الكهربائية وحوالى 86 فرصة في الخدمات المساندة لها، يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال توطينها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية، بنسبة تصل إلى 10 %؜، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، لزيادة المساهمة في رفع المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.

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المملكة
الشركة السعودية للكهرباء
وزارة الاستثمار
الشركات اليابانية

أحدث التعليقات

نجاة محمد
فخار يكسر بعضة و نفتك منكم الاثنين
د محمد ماجد بخش
ألف مبروك مقدما لكل مقدم مقبل غير محجم ولا مدبر
د محمد ماجد بخش
المفروض احتياطا وتذكيرا وتحذيرا، تكتب على ظهرها العاري ممنوع اللمس وطلب القبلات مطلقا وفعلا شر البلية ما يضحك
زاير
بعض المسؤولين يرغبون في تغيير كل الانظمه المعمول بها في البلاد لا يعجبهم شئ لا يتفق مع هواهم.
د محمد ماجد بخش
شكرا من الأعماق وعبر الآفاق لحكومة خادم الحرمين الشريفين وشكرا لكل مخلص فرد ومواطن وكل صاحب وصاحبة هوية الفخر السعودية من الأفذاذ الأوائل دائما رجال الوطن الأشاوس حماة الأمن والأرض والمال والعرض، وشكر خاص معطر لصاحب السمو الملكي الأمير الشاب الخلوق المسؤول الأول عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية

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