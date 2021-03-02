الانضباط تغرم رئيس النصر 20 ألف ريال

نواف السالم (صدى):
قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، من معاقبة لاعب فريق الهلال سالم الدوسري لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة النصر.
وأشارت إلى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، موضحة أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً لأحكام المادة (139) من اللائحة.
كما قررت اللجنة معاقبة رئيس نادي النصر صفوان السويكت لقيامه بالدخول إلى أرض الملعب، وذلك وفقاً لتقرير مراقب مباراة الهلال وإلزامه بدفع غرامة مالية عشرون ألف ريال والقرار غير قابل للاستئناف وفقاً لأحكام المادة (139) من اللائحة.
وأعلنت لجنة الانضباط تغريم فريق الهلال 10 آلاف ريال لحصول ستة لاعبين من الفريق على إنذارات أثناء مباراة النصر، وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة والقرار غير قابل للاستئناف وفقاً لأحكام المادة (139) من اللائحة.
بالإضافة إلى معاقبة لاعب فريق النصر وليد عبدالله لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك وفقاً لتقرير المراقب الصحي لمباراة الهلال وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ألف ريال والقرار غير قابل للاستئناف.