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الانضباط تغرم رئيس النصر 20 ألف ريال

Time منذ ساعة
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الانضباط تغرم رئيس النصر 20 ألف ريال

نواف السالم (صدى):
قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، من معاقبة لاعب فريق الهلال سالم الدوسري لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة النصر.

وأشارت إلى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، موضحة أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً لأحكام المادة (139) من اللائحة.

كما قررت اللجنة معاقبة رئيس نادي النصر صفوان السويكت لقيامه بالدخول إلى أرض الملعب، وذلك وفقاً لتقرير مراقب مباراة الهلال وإلزامه بدفع غرامة مالية عشرون ألف ريال والقرار غير قابل للاستئناف وفقاً لأحكام المادة (139) من اللائحة.

وأعلنت لجنة الانضباط تغريم فريق الهلال 10 آلاف ريال لحصول ستة لاعبين من الفريق على إنذارات أثناء مباراة النصر، وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة والقرار غير قابل للاستئناف وفقاً لأحكام المادة (139) من اللائحة.

بالإضافة إلى معاقبة لاعب فريق النصر وليد عبدالله لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك وفقاً لتقرير المراقب الصحي لمباراة الهلال وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ألف ريال والقرار غير قابل للاستئناف.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
فخار يكسر بعضة و نفتك منكم الاثنين
د محمد ماجد بخش
ألف مبروك مقدما لكل مقدم مقبل غير محجم ولا مدبر
د محمد ماجد بخش
المفروض احتياطا وتذكيرا وتحذيرا، تكتب على ظهرها العاري ممنوع اللمس وطلب القبلات مطلقا وفعلا شر البلية ما يضحك
زاير
بعض المسؤولين يرغبون في تغيير كل الانظمه المعمول بها في البلاد لا يعجبهم شئ لا يتفق مع هواهم.
د محمد ماجد بخش
شكرا من الأعماق وعبر الآفاق لحكومة خادم الحرمين الشريفين وشكرا لكل مخلص فرد ومواطن وكل صاحب وصاحبة هوية الفخر السعودية من الأفذاذ الأوائل دائما رجال الوطن الأشاوس حماة الأمن والأرض والمال والعرض، وشكر خاص معطر لصاحب السمو الملكي الأمير الشاب الخلوق المسؤول الأول عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية

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