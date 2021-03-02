اتهام جديد لحاكم نيويورك بالتحرش الجنسي

واشنطن (صدى):
علق المذيع في شبكة "سي أن أن" الأمريكية، كريس كومو على الاتهامات بالتحرش الجنسي التي تلاحق شقيقه، أندرو حاكم ولاية نيويورك؛ حيث وجهت امرأة ثالثة الاتهامات ضد كومو بالتحرش الجنسي.
وأكد المذيع في الشبكة الأمريكية، مساء الاثنين، إنه على علم بالاتهامات التي تحيط بشقيقه، وذلك عقب تقارير تحدثت عن اتهام امرأة ثالثة لحاكم نيويورك بالتحرش الجنسي، فيما طالبه سياسيون بالاستقالة.
ومن جانبه، صرح حاكم ولاية نيويورك إن ما حدث كان مجرد "مزحة" مع امرأتين كانتا تعملان معه، لكن الأمر يبتعد شيئا فشيئا عن الهزل ويكتسب جدية مطلقة، خاصة مع الاتهام بالتحرش الجنسي الذي وجهته امرأة ثالثة.
وذكرت امرأة ثالثة إن حاكم ولاية نيويورك طلب منها قبلة عنوة؛ حيث قالت آنا روتش، البالغة من العمر ( 33 عاما) إنها قابلت كومو في حفل زفاف في سبتمبر 2019، لافتة إلى أنه لمس ظهرها العاري خلال الحفل قبل أن تبعد يده بالقوة، مشيرة إلى أنه طلب منها قبلة أيضا بعد أن وضع يديه على وجهها.