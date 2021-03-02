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اتهام جديد لحاكم نيويورك بالتحرش الجنسي

Time منذ ساعة
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اتهام جديد لحاكم نيويورك بالتحرش الجنسي

واشنطن (صدى):
علق المذيع في شبكة "سي أن أن" الأمريكية، كريس كومو على الاتهامات بالتحرش الجنسي التي تلاحق شقيقه، أندرو حاكم ولاية نيويورك؛ حيث وجهت امرأة ثالثة الاتهامات ضد كومو بالتحرش الجنسي.

وأكد المذيع في الشبكة الأمريكية، مساء الاثنين، إنه على علم بالاتهامات التي تحيط بشقيقه، وذلك عقب تقارير تحدثت عن اتهام امرأة ثالثة لحاكم نيويورك بالتحرش الجنسي، فيما طالبه سياسيون بالاستقالة.

ومن جانبه، صرح حاكم ولاية نيويورك إن ما حدث كان مجرد "مزحة" مع امرأتين كانتا تعملان معه، لكن الأمر يبتعد شيئا فشيئا عن الهزل ويكتسب جدية مطلقة، خاصة مع الاتهام بالتحرش الجنسي الذي وجهته امرأة ثالثة.

وذكرت امرأة ثالثة إن حاكم ولاية نيويورك طلب منها قبلة عنوة؛ حيث قالت آنا روتش، البالغة من العمر ( 33 عاما) إنها قابلت كومو في حفل زفاف في سبتمبر 2019، لافتة إلى أنه لمس ظهرها العاري خلال الحفل قبل أن تبعد يده بالقوة، مشيرة إلى أنه طلب منها قبلة أيضا بعد أن وضع يديه على وجهها.

 

Time واتساب
أمريكا
التحرش
حاكم نيويورك

أحدث التعليقات

نجاة محمد
فخار يكسر بعضة و نفتك منكم الاثنين
د محمد ماجد بخش
ألف مبروك مقدما لكل مقدم مقبل غير محجم ولا مدبر
د محمد ماجد بخش
المفروض احتياطا وتذكيرا وتحذيرا، تكتب على ظهرها العاري ممنوع اللمس وطلب القبلات مطلقا وفعلا شر البلية ما يضحك
زاير
بعض المسؤولين يرغبون في تغيير كل الانظمه المعمول بها في البلاد لا يعجبهم شئ لا يتفق مع هواهم.
د محمد ماجد بخش
شكرا من الأعماق وعبر الآفاق لحكومة خادم الحرمين الشريفين وشكرا لكل مخلص فرد ومواطن وكل صاحب وصاحبة هوية الفخر السعودية من الأفذاذ الأوائل دائما رجال الوطن الأشاوس حماة الأمن والأرض والمال والعرض، وشكر خاص معطر لصاحب السمو الملكي الأمير الشاب الخلوق المسؤول الأول عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية

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