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أمير الرياض يوجه بمنع البيع داخل الحدائق العامة وتشديد الرقابة على الأسواق التجارية

Time منذ ساعة
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أمير الرياض يوجه بمنع البيع داخل الحدائق العامة وتشديد الرقابة على الأسواق التجارية

الرياض (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بمنع البيع داخل الحدائق العامة وعند مداخلها، وتشديد الرقابة على المجمعات التجارية والحدائق العامة والأسواق الكبرى والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية فيها لمنع انتشار فيروس كورونا، وألا تزيد نسبة الدخول فيها عن الطاقة الاستيعابية المحددة، مع ضرورة حصر الدخول بوجود تطبيق (توكلنا).

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد رصدت خلال الفترة من 9 إلى 16 / 7 / 1442هـ، (19899) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (11) منشأة من خلال (22865) جولة رقابية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.

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الاحترازات الوقائية

أحدث التعليقات

نجاة محمد
فخار يكسر بعضة و نفتك منكم الاثنين
د محمد ماجد بخش
ألف مبروك مقدما لكل مقدم مقبل غير محجم ولا مدبر
د محمد ماجد بخش
المفروض احتياطا وتذكيرا وتحذيرا، تكتب على ظهرها العاري ممنوع اللمس وطلب القبلات مطلقا وفعلا شر البلية ما يضحك
زاير
بعض المسؤولين يرغبون في تغيير كل الانظمه المعمول بها في البلاد لا يعجبهم شئ لا يتفق مع هواهم.
د محمد ماجد بخش
شكرا من الأعماق وعبر الآفاق لحكومة خادم الحرمين الشريفين وشكرا لكل مخلص فرد ومواطن وكل صاحب وصاحبة هوية الفخر السعودية من الأفذاذ الأوائل دائما رجال الوطن الأشاوس حماة الأمن والأرض والمال والعرض، وشكر خاص معطر لصاحب السمو الملكي الأمير الشاب الخلوق المسؤول الأول عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية

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