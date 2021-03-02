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جوجل تطرح تحديثات جديدة تفاجئ أصحاب هواتف «آيفون»

Time منذ 36 دقيقة
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جوجل تطرح تحديثات جديدة تفاجئ أصحاب هواتف «آيفون»

وكالات (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن شركة "جوجل"، فاجأت أصحاب هواتف "آيفون" بإجراء جديد لم تنفذه منذ فترة على أنظمة التشغيل الخاصة بهم؛ حيث طرحت تحديثًا جديدًا لتطبيق البريد الإلكتروني "جيميل" وعدد من التطبيقات الأخرى التابعة لها.

وأوضحت التقارير، أن هذا التحديث يعد الأول منذ أشهر طويلة، لم تطرح فيها جوجل أي تحديثات لتطبيقاتها على هواتف "آيفون"، فيما تضمنت قائمة تحديثات "جوجل" تطبيقات "مييت" و"جوجل شيتس" و"جوجل دوكس" و"تقويم جوجل".

وأشارت إلى أن معظم التطبيقات المحدثة من قبل جوجل تدعم واجهة المستخدم الجديدة لنظام تشغيل "آي أو إس 14"، علاوة على أنها تضمنت إصلاحات لبعض الأخطاء وتحسينات كبيرة في الأداء، وزيادة في ضوابط الخصوصية، فيما لم تُجر جوجل أي تحديثات لمتصفح "كروم"، الذي أطلقته على هواتف "آيفون" قبل أشهر قليلة.

 

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