فريق يخصم 25% من عقود لاعبيه لسوء النتائج

ماجد محمد (صدى):
قررت إدارة نادي الشرطة العراقي، الملقب بـ"القيثارة"، خصم 25% من قيمة عقود لاعبي الفريق، عقابًا على سوء النتائج في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري، والذي يحمل درعه الشرطة.
وجاء ذلك بسبب تردي النتائج؛ خاصة في الجولات الأخيرة، التي أدت إلى تراجع حامل اللقب إلى المركز الثالث في لائحة الترتيب العام لفِرَق البطولة برصيد 37 نقطة خلف غريميه التقليديين (القوة الجوية المتصدر بـ47 نقطة، والزوراء الثاني بـ40 نقطة)، بعد مضيّ 21 جولة من البطولة.
ووجهت إدارة الشرطة، إنذار نهائي لـ"بعض" اللاعبين الذين لم يقدموا الأداء المطلوب منهم لخدمة مسيرة فريقهم في مباريات عدة ضمن الدوري العراقي الممتاز، مع "التحذير" من أن العقوبة ستكون "أشد" في حال بقي الحال كما هو الآن من التراجع في الأداء والنتائج.