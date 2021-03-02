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فريق يخصم 25% من عقود لاعبيه لسوء النتائج

Time منذ 50 دقيقة
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فريق يخصم 25% من عقود لاعبيه لسوء النتائج

ماجد محمد (صدى):
قررت إدارة نادي الشرطة العراقي، الملقب بـ"القيثارة"، خصم 25% من قيمة عقود لاعبي الفريق، عقابًا على سوء النتائج في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري، والذي يحمل درعه الشرطة.

وجاء ذلك بسبب تردي النتائج؛ خاصة في الجولات الأخيرة، التي أدت إلى تراجع حامل اللقب إلى المركز الثالث في لائحة الترتيب العام لفِرَق البطولة برصيد 37 نقطة خلف غريميه التقليديين (القوة الجوية المتصدر بـ47 نقطة، والزوراء الثاني بـ40 نقطة)، بعد مضيّ 21 جولة من البطولة.

ووجهت إدارة الشرطة، إنذار نهائي لـ"بعض" اللاعبين الذين لم يقدموا الأداء المطلوب منهم لخدمة مسيرة فريقهم في مباريات عدة ضمن الدوري العراقي الممتاز، مع "التحذير" من أن العقوبة ستكون "أشد" في حال بقي الحال كما هو الآن من التراجع في الأداء والنتائج.

 

Time واتساب
نادي الشرطة العراقي
الفريق
القيثارة
بطولة الدوري الممتاز

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كان زمان
ثقيلة دم ونصابة .. دائماً ضد الخليج والسعودية بالذات ... تدعي الوطنية وهمها المصالح الشخصية ...
د محمد ماجد بخش
حبذا لو أطلقت أسمائهم على غرف العمليات بجميع المستشفيات حيث توضع لوحة بجانب غرفة العمليات تحمل اسم وصورة الشهيد مع عبارة ( حماة ورعاة ضحوا لأجل صحتنا ) كاسماء المدارس وقاعات الندوات ومراكز التجارة تأكيدا على تخليد تضحياتهم
أبو ميس
اقول لمدرب اللعب لوحدك ترى مافي فار بعد الان او لجنة التحكيم لولبي زعيق اللعب على امكانياتك
ابوخالد
الملك فيصل من أغنى الرجال و أحكم الرجال و اغلى الرجال غفر الله له و اسكنه في فسيح جنانه .....
علي مسفر يحيى القحطاني
حسبان الله ونعم الوكيل

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