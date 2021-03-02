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تفاصيل عن سبب تسمية أبرز العملات العربية

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تفاصيل عن سبب تسمية أبرز العملات العربية

علي القحطاني (صدى):
أفاد قاموس أكسفورد المتخصص في أصول العملات؛ أن هناك أصولاً فريدة وأخرى مشتركة بين كل العملات المستخدمة في جميع أنحاء العالم، فيما يذكر تقرير من أين جاءت تسمية العملات النقدية العربية.

ويعد الريال: هو اسم مشتق من كلمة "ريجاليس" اليونانية وتعني ملكي، وتستخدمها المملكة وعمان وقطر واليمن، بينما الدرهم: وهو اسم مشتق من كلمة "دراخما" اليونانية والتي تعتبر من أقدم العملات في العالم، كما أن قريشاً قبل الإسلام كانت تستخدم الدرهم كوحدة قياس للفضة، وهو عملة رسمية تستخدمها دولتا الإمارات والمغرب.

ويعود اسم الدينار: إلى اجتزاء اسم العملة اليونانية "ديناريوس" والتي صُكت من الفضة لأول مرة عام 211 قبل الميلاد، ويستخدمه دول: الأردن والكويت والبحرين والجزائر وتونس والعراق.

ويعتبر سبب تسمية الجنيه: اسم دولة غينيا بالفرنسية "Guinée "، والتي كان يجلب منها الذهب المستخدم في سباكة الجنيه، وتستخدمه دولتا مصر والسودان، بينما الليرة جاءت من الأصل اللاتيني "ليبرا" وتعني الميزان، ويعود اسمها إلى ما كان يسمى ليرة طروادة الفضية ويعد الاسم الإيطالي "Lire" هو الأقرب نطقاً للاسم العربي، وتستخدمها دولتا سوريا ولبنان.

 

 

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ثقيلة دم ونصابة .. دائماً ضد الخليج والسعودية بالذات ... تدعي الوطنية وهمها المصالح الشخصية ...
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