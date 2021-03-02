الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل

Time منذ 36 دقيقة
Views 1744
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للزكاة والدخل باب التقديم على وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظيفة : محلل عمليات الأعمال .

الشروط :

1- بكالوريوس في " الهندسة الصناعية ، إدارة الجودة ، إدارة الأعمال " ، أو ما يعادلها .

2- خبرة لا تقل عن سنتين في تطوير العمليات التجارية وإدارة العمليات وغيرها من المهمات ذات الصلة .

وحول موعد التقديم ، أوضحت الهيئة العامة للزكاه والدخل أن التقديم متاح بدءً من اليوم الثلاثاء 18 / 7/ 1442 هـ الموافق 2 / 3 / 2021 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 

Time واتساب
وظائف
الرياض
الهيئة العامة للزكاة

أحدث التعليقات

ابو وليد
شهد معاكم لصالح ابو خرقه
رااايق
المهاجمين لبعض الفرق طوال المباراة يضيعون أهداف محققة ***** وفي النهاية الحكم ظلمنا وهو السبب اللي حرمنا من الفوز *** فوز أييييه اللي جاي تتكلم عليه أنت عارف قبل معنى الفوز أييييه **** هههههههه فريق يحقق الفوز مرة ومرة يخسر *** أقول أشتغلوا على فرقكم * وسيبوا الحكم في حاله *** قالوا مؤامرة قالوا ** هعهعهعهع
د محمد ماجد بخش
إنها شماعة السياسة في غير عقول الساسة أصحاب الرأي السديد والرشد والنضج، إنها حصان طروادة وقميص صاحب الجب الملطخ بالكذب
د محمد ماجد بخش
لا خير في كثير من بحوث العالم العربي طالما نتجت ونهجت بناءا معرفيا يائسا وبائسا بإقصاء وإيقاف الباحث الذي يتفوه بالحقيقة المرة بزعم اضطرابات نفسية حقيقة هي في عقول، من يلقونها جزافا، على البعض وليست في نفوس من يتلقون الغدر ويوصمون "الاضطراب" بالبهتان
اسعد الدلخ
المفترض يكن بوه قانون..كل من يبلغ عن بعير يهجول بالطريق..يأخذ مكافأه لا تقل عن الف ريال بعد مصادره البعير وبيعه.. ودلحونه وش رايكم بفكرة د.الدلخ

أخر الأخبار

شاهد.. حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة
شاهد.. حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة
Time منذ 44 ثانية Views 1020
بالفيديو.. استشاري: لا يشترط إجراء فحص PCR قبل التطعيم بلقاح كورونا
بالفيديو.. استشاري: لا يشترط إجراء فحص PCR قبل التطعيم بلقاح كورونا
Time منذ 5 دقائق Views 1139
بالفيديو.. الإطاحة بعصابة هاجمت سيارة تابعة لشركة وسرقت أموالها بجدة
بالفيديو.. الإطاحة بعصابة هاجمت سيارة تابعة لشركة وسرقت أموالها بجدة
Time منذ 20 دقيقة Views 1507
لجنة المسابقات تقرر إقامة مباراة الأهلي والنصر على رديف ملعب الجوهرة
لجنة المسابقات تقرر إقامة مباراة الأهلي والنصر على رديف ملعب الجوهرة
Time منذ 25 دقيقة Views 1665
مجلس الشورى يوافق على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية
مجلس الشورى يوافق على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية
Time منذ 30 دقيقة Views 1510
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل
Time منذ 36 دقيقة Views 1744
شرط يجب توافره لتلقي مرضى السرطان لقاح كورونا
شرط يجب توافره لتلقي مرضى السرطان لقاح كورونا
Time منذ 40 دقيقة Views 1527
وفاة عروس بعد ساعات معدودة من الزفاف
وفاة عروس بعد ساعات معدودة من الزفاف
Time منذ 45 دقيقة Views 716
"الكركم والتفاح" أطعمة مفيدة لعلاج الإمساك
"الكركم والتفاح" أطعمة مفيدة لعلاج الإمساك
Time منذ 50 دقيقة Views 1263
بالصور.. نيسان تطلق نسخة جديدة بقدرات كهربائية E-NV200
بالصور.. نيسان تطلق نسخة جديدة بقدرات كهربائية E-NV200
Time منذ 56 دقيقة Views 1256