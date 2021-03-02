وظائف شاغرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للزكاة والدخل باب التقديم على وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظيفة : محلل عمليات الأعمال .
الشروط :
1- بكالوريوس في " الهندسة الصناعية ، إدارة الجودة ، إدارة الأعمال " ، أو ما يعادلها .
2- خبرة لا تقل عن سنتين في تطوير العمليات التجارية وإدارة العمليات وغيرها من المهمات ذات الصلة .
وحول موعد التقديم ، أوضحت الهيئة العامة للزكاه والدخل أن التقديم متاح بدءً من اليوم الثلاثاء 18 / 7/ 1442 هـ الموافق 2 / 3 / 2021 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا