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السفارة الأمريكية بالرياض تدين هجوم الحوثيين الإرهابي على جازان

Time منذ ساعة
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السفارة الأمريكية بالرياض تدين هجوم الحوثيين الإرهابي على جازان

الرياض (صدى):
أعربت السفارة الأمريكية بالرياض عن إدانتها للهجوم الحوثي الذي شهدته منطقة جازان أمس الثلاثاء وأسفر عن إصابة 5 مدنيين .

وقالت السفارة الأمريكية بالرياض في بيان رسمي أنها تدين بقوة هذا الهجوم وتتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين .

كما دعت السفارة الأمريكية الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء والإنخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع .

وأطلق الحوثيون أمس مقذوف عسكري سقط في أحد الشوارع في قرى جازان الحدودية ما تسبب في إصابات للمدنيين وبعض الأضرار المادية .

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مقذوف عسكري

أحدث التعليقات

ابو وليد
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رااايق
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