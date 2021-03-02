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وكيل لاعب الأهلي غريب: الإدارة لم تقدم عرضا للتجديد

Time منذ ساعة
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وكيل لاعب الأهلي غريب: الإدارة لم تقدم عرضا للتجديد

ماجد محمد (صدى):
كشف وكيل أعمال لاعب الأهلي عبد الرحمن غريب، جراح الظفيري، أن اللاعب لم يتلق أي عرض رسمي من إدارة النادي، من أجل تجديد عقده.

وقال الظفيري إن إدارة الأهلي تحدثت مع غريب بشكل شفهي فقط، ولكن دون عرض رسمي حتى الآن.

وأشار الظفيري إلى أن غريب مرتبط بعقد مع الأهلي حتى مطلع عام 2023، ولا يوجد أي بند في العقد يسمح بفسخ التعاقد من قبل اللاعب.

ويذكر أ، غريب قد وقع عقدًا احترافيًا مع الأهلي في 2018، حيث اللاعب يقترب من دخول الفترة الحرة، إلا أن وكيل اللاعب أكد أنه سيدخل الفترة الحرة في يونيو من العام القادم.

 

Time واتساب
الأهلي
عبدالرحمن غريب
جراح الظفيري

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