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الزخرفة النجدية على الأبواب تعكس مكانة الفنون في تراثنا
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
اقول انطمي قال زعيم بس زعيم الهلس
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك و جزاء الله خير من تكفل بعلاجك و اعلنت من هو
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك و جزاء الله خير من تكفل بعلاجك و اعلنت من هو
رااايق
بصراحة اللي يأخذ معلومات عن كورونا من تغريدات ما عنده سالفة *** أخذوها من وزارة الصحة ** مصدر موثق فيه ولا فيها تضليل ولا غير *** والله يبعد عنا الوباء والبلاء وكل الأمراض ** اللهم أمين ***
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 💪🤐🤫
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