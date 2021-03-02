وزير الطاقة يكشف موعد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المملكة

الرياض (صدى):
كشف وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن الموعد المتوقع لبدء إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المملكة.
وذكر أن ذلك سيكون في غضون الشهر المقبل أو نحو ذلك،وسيكون إنتاج الكهرباء بتكلفة أقل عند إنتاجه من الطاقة الشمسية.
وأكد، خلال حوار الطاقة والمناخ ضمن جلسات منتدى الطاقة الدولي بالرياض، أن المملكة مهتمة بصناعة الهيدروجين، لافتا إلى أن المملكة تعكف على تعظيم القيمة المضافة من كل قطرة زيت بالطرق المتطورة حيث "نقوم بتحويل الزيت إلى منتجات وسيتم تحويل هذه المنتجات إلى مواد كيميائية وأشياء أخرى بشكل أساسي"
ودعا وزير الطاقة وزراء نفط العالم وتنفيذيي الطاقة إلى زيارة المملكة للاطلاع عن كثب على حجم الجهود التي تنفذها المملكة لاستغلال غاز ثاني الكربون وتحويله للقيم لإنتاج مواد ذات قيمة.