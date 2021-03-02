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وزير الطاقة يكشف موعد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المملكة

Time منذ 56 دقيقة
Views 1741
وزير الطاقة يكشف موعد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المملكة

الرياض (صدى):
كشف وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن الموعد المتوقع لبدء إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المملكة.

وذكر أن ذلك سيكون في غضون الشهر المقبل أو نحو ذلك،وسيكون إنتاج الكهرباء بتكلفة أقل عند إنتاجه من الطاقة الشمسية.

وأكد، خلال حوار الطاقة والمناخ ضمن جلسات منتدى الطاقة الدولي بالرياض، أن المملكة مهتمة بصناعة الهيدروجين، لافتا إلى أن المملكة تعكف على تعظيم القيمة المضافة من كل قطرة زيت بالطرق المتطورة حيث "نقوم بتحويل الزيت إلى منتجات وسيتم تحويل هذه المنتجات إلى مواد كيميائية وأشياء أخرى بشكل أساسي"

ودعا وزير الطاقة وزراء نفط العالم وتنفيذيي الطاقة إلى زيارة المملكة للاطلاع عن كثب على حجم الجهود التي تنفذها المملكة لاستغلال غاز ثاني الكربون وتحويله للقيم لإنتاج مواد ذات قيمة.

Time واتساب
المملكة
الأمير عبدالعزيز بن سلمان
وزير الطاقة
الطاقة الشمسية

أحدث التعليقات

نجاة محمد
اقول انطمي قال زعيم بس زعيم الهلس
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك و جزاء الله خير من تكفل بعلاجك و اعلنت من هو
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك و جزاء الله خير من تكفل بعلاجك و اعلنت من هو
رااايق
بصراحة اللي يأخذ معلومات عن كورونا من تغريدات ما عنده سالفة *** أخذوها من وزارة الصحة ** مصدر موثق فيه ولا فيها تضليل ولا غير *** والله يبعد عنا الوباء والبلاء وكل الأمراض ** اللهم أمين ***
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 💪🤐🤫

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