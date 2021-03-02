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رصد 1700 مسجد و288 مؤذناً وخطيباً لم يتقيدوا بالإجراءات الاحترازية

Time منذ ساعة
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رصد 1700 مسجد و288 مؤذناً وخطيباً لم يتقيدوا بالإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
رصدت الجهود الرقابية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عددًا من المساجد التي سجلت عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتي بلغ عددها 1700 مسجد، بينما بلغ عدد الأئمة والمؤذنين والخطباء الذين لم يتقيدوا بالإجراءات 288 شخصاً.

وأجرت الوزارة خلال الأسبوع الماضي، 21.905 جولات رقابية على المساجد والجوامع بجميع مناطق المملكة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجولات التي نفذتها الوزارة وصل إلى 80.201 جولة خلال أربعة أسابيع؛ حيث توزعت الجولات بواقع 1947 بمكة المكرمة، و1629 بالمدينة المنورة، و3786 بالرياض، و1044 في المنطقة الشرقية، و2455 بالقصيم، و845 بتبوك، و1303 بحائل، و738 في الحدود الشمالية، و1575 في الجوف، كما تم تنفيذ 2430 جولة في جازان، و1743 في عسير، و1354 بالباحة، و1056 في منطقة نجران.

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وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
كورونا
جولات رقابية
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

نجاة محمد
اقول انطمي قال زعيم بس زعيم الهلس
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك و جزاء الله خير من تكفل بعلاجك و اعلنت من هو
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك و جزاء الله خير من تكفل بعلاجك و اعلنت من هو
رااايق
بصراحة اللي يأخذ معلومات عن كورونا من تغريدات ما عنده سالفة *** أخذوها من وزارة الصحة ** مصدر موثق فيه ولا فيها تضليل ولا غير *** والله يبعد عنا الوباء والبلاء وكل الأمراض ** اللهم أمين ***
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 💪🤐🤫

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