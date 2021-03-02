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تويتر يستهدف التضليل المعلوماتي المتعلق بلقاح كورونا

Time منذ ساعة
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تويتر يستهدف التضليل المعلوماتي المتعلق بلقاح كورونا

وكالات (صدى):
كشفت شركة "تويتر"، أمس الاثنين، أنها بدأت في استهداف التضليل المعلوماتي المتعلق باللقاح على منصتها للتواصل الاجتماعي من خلال وضع وسوم على التغريدات وإدخال نظام يعلق عمل حسابات مكرري المخالفة مؤقتاً.

وأوضحت تويتر أنها ستصنف التغريدات التي يشتبه في احتوائها على معلومات مضللة عن لقاحات فيروس كورونا؛ حيث ستخضع الحسابات التي تنتهك قواعد تويتر بشكل متكرر لنظام التحذير، على سبيل المثال، قد يتم حذف تغريدة إذا تلقت تحذيرين، في حين يتم وسم التغريدة لدى حصولها على تحذير واحد.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يؤدي تحذيران أو ثلاثة إلى إغلاق الحساب لمدة 12 ساعة، ويمكن في حال وصولها لأربعة تحذيرات أن يتم إغلاق الحساب لمدة أسبوع، وقد يؤدي وصولها لخمسة إلى تعليق دائم وسيعمل في البداية موظفون، يحددون ما إذا كان المحتوى ينتهك سياسة الاستخدام أم لا، على وضع الوسوم يدوياً.

Time واتساب
تويتر
تغريدات
لقاح كورونا

أحدث التعليقات

نجاة محمد
اقول انطمي قال زعيم بس زعيم الهلس
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك و جزاء الله خير من تكفل بعلاجك و اعلنت من هو
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك و جزاء الله خير من تكفل بعلاجك و اعلنت من هو
رااايق
بصراحة اللي يأخذ معلومات عن كورونا من تغريدات ما عنده سالفة *** أخذوها من وزارة الصحة ** مصدر موثق فيه ولا فيها تضليل ولا غير *** والله يبعد عنا الوباء والبلاء وكل الأمراض ** اللهم أمين ***
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 💪🤐🤫

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