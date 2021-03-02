تفاصيل نجاة أكثر من 100 جندي أمريكي من هجوم الأنبار

وكالات (صدى):
أظهرت لقطات جديدة لحظات تساقط الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، قبل أكثر من عام، عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني قرب مطار بغداد.
وأوضحت اللقطات تساقط الصواريخ المحملة بروؤس متفجرة كبيرة كالمطر على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، فيما صرح الجنرال في قوات مشاة البحرية الأمريكية، فرانك ماكينزي، إنه لولا خطة الإخلاء التي نفذت على وجه السرعة، لسقط ما بين 100- 150 قتيلا بين الجنود، إضافة إلى 20- 30 طائرة.
وأكد فرانك ماكينزي، أنه لو لم يأمر بإخلاء الجنود فورا لوقعت حرب بين واشنطن وطهران؛ حيث يتمركز في قاعدة عين الأسد الجوية العراقية أكثر من 2000 جندي أميركي، ومع بدء الهجوم كانوا قد تمركزوا في مخابئ مضادة للقنابل والصواريخ.
وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن 100 جندي أميركي أصيبوا فقط إصابات طفيفة مثل الارتجاج، مؤكدا أنه كانت هناك خطة انتقامية في حال سقوط قتلى.