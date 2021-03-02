الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل نجاة أكثر من 100 جندي أمريكي من هجوم الأنبار

Time منذ 33 دقيقة
Views 1722
تفاصيل نجاة أكثر من 100 جندي أمريكي من هجوم الأنبار

وكالات (صدى):
أظهرت لقطات جديدة لحظات تساقط الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، قبل أكثر من عام، عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

وأوضحت اللقطات تساقط الصواريخ المحملة بروؤس متفجرة كبيرة كالمطر على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، فيما صرح الجنرال في قوات مشاة البحرية الأمريكية، فرانك ماكينزي، إنه لولا خطة الإخلاء التي نفذت على وجه السرعة، لسقط ما بين 100- 150 قتيلا بين الجنود، إضافة إلى 20- 30 طائرة.

وأكد فرانك ماكينزي، أنه لو لم يأمر بإخلاء الجنود فورا لوقعت حرب بين واشنطن وطهران؛ حيث يتمركز في قاعدة عين الأسد الجوية العراقية أكثر من 2000 جندي أميركي، ومع بدء الهجوم كانوا قد تمركزوا في مخابئ مضادة للقنابل والصواريخ.

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن 100 جندي أميركي أصيبوا فقط إصابات طفيفة مثل الارتجاج، مؤكدا أنه كانت هناك خطة انتقامية في حال سقوط قتلى.

Time واتساب
أمريكا
العراق
إيران
هجوم الأنبار
قاعدة عين الأسد

أحدث التعليقات

؟؟
يملكون الملايين ويسكنون القصور لاكن يعيشون من الداخل بهم وعدم راحه نفسيه هكذا هو حراس المال
ابو محمد 😎 ✍️
ماهو غريب على هاالاشكال .. لا دين ولا حياء يمنعهم ..
Zoolعالمي
شكلهم ما شافو الطواقي وهم يتلزخون بثلاثه من العالمي والاستثنائي النصر (تبارون مره ثانيه يا الطواقي )ههههههههههههههههههههههه
رااايق
مسكين أنت يااا الروقي ** يبغالك تتعالج من مرض نفسي ** أسمة النصر *** اللي تتمنى له الهبوط **!!!! اصلاً اللي مثلك ماني عارف ليه يطلعونك بالبرامج الرياضيه حاقد على النصر بشكل غريب ***!!!! من جد ** عجبي ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

أنس كريم: لم أقلد محمد رمضان وسأغني مجددًا باللهجة المصرية
أنس كريم: لم أقلد محمد رمضان وسأغني مجددًا باللهجة المصرية
Time منذ 29 دقيقة Views 465
تفاصيل نجاة أكثر من 100 جندي أمريكي من هجوم الأنبار
تفاصيل نجاة أكثر من 100 جندي أمريكي من هجوم الأنبار
Time منذ 33 دقيقة Views 1722
ضبط 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الرياض
ضبط 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الرياض
Time منذ 38 دقيقة Views 1660
مرشح بايدن لـ نائب وزير الخزانة: يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات
مرشح بايدن لـ نائب وزير الخزانة: يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات
Time منذ 43 دقيقة Views 1725
وفاة شاب بسبب لعبة الوشاح على تيك توك
وفاة شاب بسبب لعبة الوشاح على تيك توك
Time منذ 48 دقيقة Views 706
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 53 دقيقة Views 1712
كيفية الحصول على قيادة موفرة واقتصادية للوقود
كيفية الحصول على قيادة موفرة واقتصادية للوقود
Time منذ 58 دقيقة Views 1288
بالفيديو.. تعرف على وادي قناة بالمدينة المنورة الذي جرت به المياه بعد دعاء النبي
بالفيديو.. تعرف على وادي قناة بالمدينة المنورة الذي جرت به المياه بعد دعاء النبي
Time منذ ساعة Views 2028
حقيقة طلاق شكران مرتجي من زوجها بسبب عدم انجابها لأطفال
حقيقة طلاق شكران مرتجي من زوجها بسبب عدم انجابها لأطفال
Time منذ ساعة Views 986
"العنف الأسري" يتدخل لحماية طفل حرمه والده من التعليم الإبتدائي
"العنف الأسري" يتدخل لحماية طفل حرمه والده من التعليم الإبتدائي
Time منذ ساعة Views 1925