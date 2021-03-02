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مرشح بايدن لـ نائب وزير الخزانة: يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات

Time منذ 43 دقيقة
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مرشح بايدن لـ نائب وزير الخزانة: يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات

واشنطن (صدى):
أكد مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لمنصب نائب وزير الخزانة والي أدييمو؛ على التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران.

وجاء ذلك رداً على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، قائلًا: "يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات، إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف: "سأراقب بعناية أيّ جهود إيرانية للتهرُّب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، سأستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم".

ويذكر أن إيران رفضت العودة إلى المفاوضات بشأن ملفها النووي إلا في حال قامت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

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إيران
الرئيس الأمريكي
بايدن
والي أدييمو

أحدث التعليقات

؟؟
يملكون الملايين ويسكنون القصور لاكن يعيشون من الداخل بهم وعدم راحه نفسيه هكذا هو حراس المال
ابو محمد 😎 ✍️
ماهو غريب على هاالاشكال .. لا دين ولا حياء يمنعهم ..
Zoolعالمي
شكلهم ما شافو الطواقي وهم يتلزخون بثلاثه من العالمي والاستثنائي النصر (تبارون مره ثانيه يا الطواقي )ههههههههههههههههههههههه
رااايق
مسكين أنت يااا الروقي ** يبغالك تتعالج من مرض نفسي ** أسمة النصر *** اللي تتمنى له الهبوط **!!!! اصلاً اللي مثلك ماني عارف ليه يطلعونك بالبرامج الرياضيه حاقد على النصر بشكل غريب ***!!!! من جد ** عجبي ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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