مرشح بايدن لـ نائب وزير الخزانة: يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات

واشنطن (صدى):
أكد مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لمنصب نائب وزير الخزانة والي أدييمو؛ على التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران.
وجاء ذلك رداً على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، قائلًا: "يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات، إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".
وأضاف: "سأراقب بعناية أيّ جهود إيرانية للتهرُّب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، سأستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم".
ويذكر أن إيران رفضت العودة إلى المفاوضات بشأن ملفها النووي إلا في حال قامت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.