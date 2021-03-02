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بالفيديو.. تعرف على وادي قناة بالمدينة المنورة الذي جرت به المياه بعد دعاء النبي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. تعرف على وادي قناة بالمدينة المنورة الذي جرت به المياه بعد دعاء النبي

المدينة المنورة (صدى):
يعد وادي قناة من أهم وأشهر أودية المدينة المنورة التي ترتبط بالأحداث التاريخية والسيرة النبوية العطرة .

ويأتي هذا الوادي من جنوب شرق المدينة المنورة على مسافة 60 كيلو متر ثم يتجه إلى الشمال والشمال الغربي حتى يصل إلى جبل أحد .

وتجري المياه في هذا الوادي من عدة مصادر كالشعاب والأودية المنحدرة من الجبال ، وذكرت المصادر التاريخية أنه جرت فيه المياه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعائه بطلب الإستسقاء .

كما تشرف وادي قناة بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بجواره أثناء معركة أحد ، وهي قناه تشع بجمال الطبيعة منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

Time واتساب
المدينة المنورة
وادي قناة
معركة أحد

أحدث التعليقات

؟؟
يملكون الملايين ويسكنون القصور لاكن يعيشون من الداخل بهم وعدم راحه نفسيه هكذا هو حراس المال
ابو محمد 😎 ✍️
ماهو غريب على هاالاشكال .. لا دين ولا حياء يمنعهم ..
رااايق
مسكين أنت يااا الروقي ** يبغالك تتعالج من مرض نفسي ** أسمة النصر *** اللي تتمنى له الهبوط **!!!! اصلاً اللي مثلك ماني عارف ليه يطلعونك بالبرامج الرياضيه حاقد على النصر بشكل غريب ***!!!! من جد ** عجبي ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبو سعود
طاقيه معفنه كم أنتم مقهورين من حمد الله

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