بالفيديو.. تعرف على وادي قناة بالمدينة المنورة الذي جرت به المياه بعد دعاء النبي

المدينة المنورة (صدى):
يعد وادي قناة من أهم وأشهر أودية المدينة المنورة التي ترتبط بالأحداث التاريخية والسيرة النبوية العطرة .
ويأتي هذا الوادي من جنوب شرق المدينة المنورة على مسافة 60 كيلو متر ثم يتجه إلى الشمال والشمال الغربي حتى يصل إلى جبل أحد .
وتجري المياه في هذا الوادي من عدة مصادر كالشعاب والأودية المنحدرة من الجبال ، وذكرت المصادر التاريخية أنه جرت فيه المياه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعائه بطلب الإستسقاء .
كما تشرف وادي قناة بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بجواره أثناء معركة أحد ، وهي قناه تشع بجمال الطبيعة منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر ، وفقاً لـ " الإخبارية " .