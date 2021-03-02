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مباريات اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعة
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مباريات اليوم الثلاثاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الثلاثاء، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تبدأ منافسات الجولة 29 من البطولة بلقاء يجمع بين نادي مانشستر سيتي ونادي وولفرهامبتون في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة.

مباريات الدوري الإيطالي

يشهد اليوم بداية الجولة 25 من المسابقة حيث يلتقي نادي لاتسيو مع نادي تورينو الساعة 20:30 مساءً، وأيضاً لقاء لنادي يوفنتوس مع نادي سبيزيا الساعة 22:45 مساءً.

مباريات كأس أمير قطر

يستضيف الدحيل فريق الشمال في ربع نهائي كأس أمير قطر على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر في تمام الساعة 16:50، كما يلتقي الخريطيات والريان في نفس البطولة 19:15.

مباريات الدوري المصري الممتاز

يلتقي نادي المصري البورسعيدي مع نادي الأهرام في تمام الثامنة مساءً في المباراة المؤجلة من الجولة 13، كما تبدأ فعاليات الجولة 15 من المسابقة بلقاء يجمع بين فريقي الجونة وسموحة في الرابعة عصراً، وأيضاً لقاء لنادي مصر المقاصة أمام نادي المقاولون في تمام السادسة مساءً.

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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

رااايق
مسكين أنت يااا الروقي ** يبغالك تتعالج من مرض نفسي ** أسمة النصر *** اللي تتمنى له الهبوط **!!!! اصلاً اللي مثلك ماني عارف ليه يطلعونك بالبرامج الرياضيه حاقد على النصر بشكل غريب ***!!!! من جد ** عجبي ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبو سعود
طاقيه معفنه كم أنتم مقهورين من حمد الله
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .

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