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لقطة من الرياض قديما
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438
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أحدث التعليقات
؟؟
مع الاسف حصل اداره نايمه وصار يتغلي السوري المفروض يخصم من راتبه على حسب مستواه
خالد
الرجوع إلى الله هو الحل ..... ترك المعاصي والمنكرات والتبرج والظلم . بعدها هالحوثي بيكون زي الجرذي
الفاتح
المشكلة ان الآسيوية صعبة قوية 💪 🤐لانه بدولار مشريه
الفاتح
الآسيوية صعبة قوية 🤐لانه بدولارمشريه.............................
بوماجد
الحرب سهل إشعالها لكن صعب إخمادها الان ست سنوات من بداية الحرب
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