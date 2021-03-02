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لقطة من الرياض قديما

Time منذ 32 دقيقة
Views 438
لقطة من الرياض قديما

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أحدث التعليقات

؟؟
مع الاسف حصل اداره نايمه وصار يتغلي السوري المفروض يخصم من راتبه على حسب مستواه
خالد
الرجوع إلى الله هو الحل ..... ترك المعاصي والمنكرات والتبرج والظلم . بعدها هالحوثي بيكون زي الجرذي
الفاتح
المشكلة ان الآسيوية صعبة قوية 💪 🤐لانه بدولار مشريه
الفاتح
الآسيوية صعبة قوية 🤐لانه بدولارمشريه.............................
بوماجد
الحرب سهل إشعالها لكن صعب إخمادها الان ست سنوات من بداية الحرب

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