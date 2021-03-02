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على غرار "كلوب هاوس".. غرف للمحادثات الصوتية بتويتر

Time منذ ساعة
Views 1580
على غرار "كلوب هاوس".. غرف للمحادثات الصوتية بتويتر

وكالات (صدى):
أعلنت شركة تويتر، أنها بصدد إطلاق ميزة جديدة تدعى Twitter Spaces، مستوحاة من تطبيق " كلوب هاوس " الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة.

وتسمح الميزة للمستخدمين بإنشاء غرف للمحادثات الصوتية، يمكن لمتابعيهم الانضمام إليها للمشاركة في المحادثة.

ولا تزال الميزة في مرحلة التجارب الأولية، وحتى الآن تسمح لأي شخص الاستماع إلى التسجيلات الصوتية، وتمنح منشئ الغرفة القدرة على تحديد من يمكنه التحدث في الغرفة.

وتختبر الشركة الميزة على نظامي iOS وأندرويد بالتزامن، لعدد من المستخدمين عشوائيا، وحتى الآن لم تحدد موعد إطلاقها الرسمي.

Time واتساب
تويتر
كلوب هاوس

أحدث التعليقات

؟؟
مع الاسف حصل اداره نايمه وصار يتغلي السوري المفروض يخصم من راتبه على حسب مستواه
خالد
الرجوع إلى الله هو الحل ..... ترك المعاصي والمنكرات والتبرج والظلم . بعدها هالحوثي بيكون زي الجرذي
الفاتح
المشكلة ان الآسيوية صعبة قوية 💪 🤐لانه بدولار مشريه
الفاتح
الآسيوية صعبة قوية 🤐لانه بدولارمشريه.............................
بوماجد
الحرب سهل إشعالها لكن صعب إخمادها الان ست سنوات من بداية الحرب

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