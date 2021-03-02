على غرار "كلوب هاوس".. غرف للمحادثات الصوتية بتويتر

وكالات (صدى):
أعلنت شركة تويتر، أنها بصدد إطلاق ميزة جديدة تدعى Twitter Spaces، مستوحاة من تطبيق " كلوب هاوس " الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة.
وتسمح الميزة للمستخدمين بإنشاء غرف للمحادثات الصوتية، يمكن لمتابعيهم الانضمام إليها للمشاركة في المحادثة.
ولا تزال الميزة في مرحلة التجارب الأولية، وحتى الآن تسمح لأي شخص الاستماع إلى التسجيلات الصوتية، وتمنح منشئ الغرفة القدرة على تحديد من يمكنه التحدث في الغرفة.
وتختبر الشركة الميزة على نظامي iOS وأندرويد بالتزامن، لعدد من المستخدمين عشوائيا، وحتى الآن لم تحدد موعد إطلاقها الرسمي.