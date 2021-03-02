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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 36 دقيقة
Views 1405
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، نجران) قد تؤدي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية فيما تكون سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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الرياض
المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

ابو عمار
بعد ما تأتيها الدوره الشهريه فلا تعتبر طفله لانها موهيئه لزواج
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الحمد لله على سلامته
ابو عمار
نسأل الله ان يسدد رميهم

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