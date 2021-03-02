"زيت الأطفال" حيلة لاعب وولفرهامبتون لمنع المدافعين من الإمساك به

وكالات (صدى):
كشف مدرب فريق وولفرهامبتون " نونو إسبيريتو سانتو "عن حيلة اللاعب آداما تراوري، التي يستخدمها لتجنب إيقاف المدافعين في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال المدرب أن الفريق الطبي لوولفرهامبتون اقترح على تراوري وضع زيوت أطفال على ذراعيه قبل وخلال المباريات، في محاولة لمنع المدافعين من الإمساك به.
وضمن هذا الحل عدم ابتعاد تراوري عن المباريات بسبب الإصابات، حيث وصف المدرب هذه الفكرة بأنها " رائعة " .
يذكر أن وولفرهامبتون يلتقي مع مانشستر سيتي الثلاثاء، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.