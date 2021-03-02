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"زيت الأطفال" حيلة لاعب وولفرهامبتون لمنع المدافعين من الإمساك به

Time منذ 45 دقيقة
Views 1589
"زيت الأطفال" حيلة لاعب وولفرهامبتون لمنع المدافعين من الإمساك به

وكالات (صدى):
كشف مدرب فريق وولفرهامبتون " نونو إسبيريتو سانتو "عن حيلة اللاعب آداما تراوري، التي يستخدمها لتجنب إيقاف المدافعين في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب أن الفريق الطبي لوولفرهامبتون اقترح على تراوري وضع زيوت أطفال على ذراعيه قبل وخلال المباريات، في محاولة لمنع المدافعين من الإمساك به.

وضمن هذا الحل عدم ابتعاد تراوري عن المباريات بسبب الإصابات، حيث وصف المدرب هذه الفكرة بأنها " رائعة " .

يذكر أن وولفرهامبتون يلتقي مع مانشستر سيتي الثلاثاء، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

Time واتساب
وولفرهامبتون
آداما تراوري

أحدث التعليقات

ابو عمار
بعد ما تأتيها الدوره الشهريه فلا تعتبر طفله لانها موهيئه لزواج
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الحمد لله على سلامته
ابو عمار
نسأل الله ان يسدد رميهم

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