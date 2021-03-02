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الإرياني: ميليشيا الحوثي أداة إيرانية قذرة لقتل اليمنيين

Time منذ 53 دقيقة
Views 1388
الإرياني: ميليشيا الحوثي أداة إيرانية قذرة لقتل اليمنيين

عدن (صدى):
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني:" إن المواقف الصادرة عن المسؤولين والإعلام الإيراني تكشف بوضوح الأبعاد الحقيقة للمعركة الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب اليمنية، والتطورات الحاصلة في المنطقة ".

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إلى "أن اعتراف صحيفة "كيهان" المقربة من مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي بوقوف طهران خلف تصعيد ميليشيا الحوثي في مدينة مأرب والهجمات الإرهابية على المملكة ، والاعتداء على سفينة في بحر عُمان، رداً على غارات أمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا، دليل إضافي على الأيادي الإيرانية في كل هذه الأحداث التي تشهدها المنطقة".

وأوضح الوزير الإرياني أن هذه الاعترافات تؤكد من جديد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مجرد أداة إيرانية قذرة لقتل اليمنيين، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتهديد حركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، وتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة.

وطالب المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وتطبيق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن، والتصدي لسياساتها التخريبية في المنطقة، ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وحماية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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اليمن
الحوثيون
الارياني

أحدث التعليقات

ابو عمار
بعد ما تأتيها الدوره الشهريه فلا تعتبر طفله لانها موهيئه لزواج
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الحمد لله على سلامته
ابو عمار
نسأل الله ان يسدد رميهم

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