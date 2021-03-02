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مصرع طفلة في جلسة لطرد الأرواح الشريرة!

Time منذ 6 دقائق
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مصرع طفلة في جلسة لطرد الأرواح الشريرة!

متابعة أميرة خالد (صدى):
لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، مصرعها في سريلانكا، إثر تعرضها للضرب بشكل متكرر، خلال طقس يعتقد أنه يطرد روحا شريرة.

ومثلت المرأة التي قامت بعملية طرد الأرواح الشريرة ووالدة الفتاة، أمام المحكمة أمس الاثنين، بعد اتهامهما بقتل الطفلة.

وقالت الأم إنها اعتقدت أن ابنتها كان يتملكها شيطان، وأخذتها إلى منزل طاردة الأرواح الشريرة لطرد الروح بعيدا -وفقا لاعتقادها-.

وتبين أن طاردة الأرواح الشريرة وضعت الزيت على الفتاة أولا ثم بدأت تضربها بعصا، وعندما فقدت الفتاة وعيها، تم نقلها إلى المستشفى لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

Time واتساب
جريمة
سريلانكا
مصرع

أحدث التعليقات

أبو كنان
اليوم كنا في نفس الموضوع وهو ان مكيف الشباك عبارة عن تلوث ضوضائي كبير تخيل أن تنام في ضوضائه وكأنك في ورشة !! والله لا نستطيع أن نفتح الشباك في الأجواء المعتدلة بسبب تشغيله عند الجيران وإصداره ضوضاء يصعب النوم عليها!! ناهيك عن استهلاكه المرتفع للكهرباء والتلوث البصري للعمائر السكنية وانبعاثات الحرارة والمياه المتراكمة عنه..واستغلال أصحاب الورش أحيانا للعملاء أثناء الصيانة...الحل برأيي والله أعلم إلزام العمائر السكنية بمكيفات المركزية تديره شركات خاصة ينعم فيه السكان بالهدوء والراحة والتبريد الجيد وتوفير الطاقة والمال
شبح
لاحول ولا قوة الا بالله عمري ماشفت واحد يدور السب والشتم من الجماهير مثله شوف من يتكلم فيفي عبده لوتكلمت بالكورة كان قلت حرمة وبتاعت كلو انت مجهول ونكرة بالملاعب ومنبوذ ومطرود من الأندية الغربية والوسطى والشرقية ماخليت نادي مثل وجهك الا طردك انت تتكلم على بيترس وجزمت بيترس أكبر منكم جميعا. وكثرو من النباح والنهيق 🐽🐷🐖🐷🐗🐗🐷🐽🐽
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 💪
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 💪🤐
الغروب الاخير
قال تعالى (ان اللذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.......)

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