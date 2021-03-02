مصرع طفلة في جلسة لطرد الأرواح الشريرة!

متابعة أميرة خالد (صدى):
لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، مصرعها في سريلانكا، إثر تعرضها للضرب بشكل متكرر، خلال طقس يعتقد أنه يطرد روحا شريرة.
ومثلت المرأة التي قامت بعملية طرد الأرواح الشريرة ووالدة الفتاة، أمام المحكمة أمس الاثنين، بعد اتهامهما بقتل الطفلة.
وقالت الأم إنها اعتقدت أن ابنتها كان يتملكها شيطان، وأخذتها إلى منزل طاردة الأرواح الشريرة لطرد الروح بعيدا -وفقا لاعتقادها-.
وتبين أن طاردة الأرواح الشريرة وضعت الزيت على الفتاة أولا ثم بدأت تضربها بعصا، وعندما فقدت الفتاة وعيها، تم نقلها إلى المستشفى لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.