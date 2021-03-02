رد مقتضب من "المعلمي" على التقرير الأمريكي بخصوص خاشقجي

الرياض (صدى):
علق معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الاثنين، على تقرير المخابرات الأمريكية بشأن قضية قتل المواطن جمال خاشقجي.
وقال المعلمي: " إن تقرير المخابرات الأمريكية لم يقدم أي أدلة دامغة، ويستند على الافتراضات ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول ".
وأضاف: " الأمير محمد بن سلمان تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدلة وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات، القضية أغلقت ".
واختتم المعلمي بقوله: " فلنتحرك جميعاً إلى الأمام لمعالجة الأعمال الجادة لقضايا العالم ".
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