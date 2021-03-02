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جورجينا تكشف عن دورها في مساعدة رونالدو على الاحتفاظ بمستواه

Time منذ 8 ساعات
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جورجينا تكشف عن دورها في مساعدة رونالدو على الاحتفاظ بمستواه

وكالات (صدى):
كشفت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن دورها في مساعدته على الاحتفاظ بمستواه، وتحدثت عن بعض الأسرار والتفاصيل البسيطة في حياتها.

وقالت جورجينا في تصريحات للصحافة الإيطالية إنها تتكفل بكل أعباء المنزل لتوفير أعلى مستوى راحة وصفاء ذهن لرونالدو.

وتابعت : "أقول له اعتنِ بنفسك وكرس نفسك لتكون الأفضل في ما تفعله، إنه يعلمني ويحفزني، وقبل أي شيء هو مصدر إلهامي، ومن العدل أن يركز على شغفه الكبير، أما الباقي (كل ما يخص المنزل)، أنا أقوم به باعتناء".

وأضافت: "رونالدو أب رائع وأفضل زوج يمكن أن أحلم به"، إشارة إلى اقتراب خطوة الزواج الرسمي، التي تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

واستكملت حديثها قائلة: "لدينا حديقة في المنزل، وهي جيدة جدا لأطفالنا، وأنا سعيدة بالحياة في إيطاليا، فقط لا يمكننا الذهاب للتسوق، لكن بفضل قناع الوجه، بدأنا نعتاد على الهروب، وقبل بضع سنوات ذهبنا إلى السينما".

Time واتساب
إيطاليا
رونالدو
جورجينا

أحدث التعليقات

؟؟
مع الاسف حصل اداره نايمه وصار يتغلي السوري المفروض يخصم من راتبه على حسب مستواه
خالد
الرجوع إلى الله هو الحل ..... ترك المعاصي والمنكرات والتبرج والظلم . بعدها هالحوثي بيكون زي الجرذي
الفاتح
المشكلة ان الآسيوية صعبة قوية 💪 🤐لانه بدولار مشريه
الفاتح
الآسيوية صعبة قوية 🤐لانه بدولارمشريه.............................
بوماجد
الحرب سهل إشعالها لكن صعب إخمادها الان ست سنوات من بداية الحرب

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