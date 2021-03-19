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الصرامي يقترح ترؤس بغلف للنادي الأهلي

Time منذ ساعة
Views 1906
الصرامي يقترح ترؤس بغلف للنادي الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
اقترح متحدث النصر السابق سعود الصرامي، أن يترأس عبد العزيز بغلف إدارة النادي الأهلي، وذلك في أعقاب رحيله عن النصر وعدم الاستمرار في دعمه.

وقال الصرامي: " على طريقة خروج الكابتن حسين عبدالغني من النادي الأهلي الشقيق، وتوليه منصباً رفيعاً في النصر، فإنه من صالح الكرة المحلية ترأس عبدالعزيز بغلف رئاسة النادي الأهلي ".

وأوضح أن ذلك المقترح بهدف إخراج الأهلي من أزمته المالية الخانقة و التي تسببت في تدهور نتائجه.

يذكر أن العضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بغلف، فاجأ الجميع بقرار ابتعاده عن النادي، بعد توتر علاقته بالنادي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد إقرار الإدارة تغييرات مطلع الشهر الجاري دون وجود خلفية لديه عن هذه التعيينات.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِيقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) رواه البخاري (2829) ومسلم ( 1914) فيرجى لمن مات غريقا أن يكون شهيدا
الوفا طبعي
ياعلموا بأسمه وخلوا خلق الله يعرفون وإلا احتفظوا بخبركم لكم
الوفا طبعي
حكيم ياشيخ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
زائر
اطلبوا الاسعاف له جاته دوخه يمكن نوبة سكر يمكن اي عارض فين عقولهم ذولا
خالد الغامدي
فيه ناس فقيره ومحتاجه هي أولى بهاذي الفلوس ماهو نادي شي يقهر

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