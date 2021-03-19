الصرامي يقترح ترؤس بغلف للنادي الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
اقترح متحدث النصر السابق سعود الصرامي، أن يترأس عبد العزيز بغلف إدارة النادي الأهلي، وذلك في أعقاب رحيله عن النصر وعدم الاستمرار في دعمه.
وقال الصرامي: " على طريقة خروج الكابتن حسين عبدالغني من النادي الأهلي الشقيق، وتوليه منصباً رفيعاً في النصر، فإنه من صالح الكرة المحلية ترأس عبدالعزيز بغلف رئاسة النادي الأهلي ".
وأوضح أن ذلك المقترح بهدف إخراج الأهلي من أزمته المالية الخانقة و التي تسببت في تدهور نتائجه.
يذكر أن العضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بغلف، فاجأ الجميع بقرار ابتعاده عن النادي، بعد توتر علاقته بالنادي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد إقرار الإدارة تغييرات مطلع الشهر الجاري دون وجود خلفية لديه عن هذه التعيينات.
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